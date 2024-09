Lenka Ryšková dnes 08:53

Před námi je nový školní rok, dovoluji si proto z pozice ředitelky školy, blízkých přátel a bývalých žáků, kteří paní učitelku i po odchodu do důchodu stále navštěvovali, pomáhali jí a byli jí oporou, zavzpomínat a uctít památku naší paní učitelky, spisovatelky, kronikářky Jarušky Říhové, která na naší habrovanské škole působila i s manželem až do odchodu do důchodu krásných 39 let.