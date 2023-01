Narodila jsem se ve Vyškově v roce 1936, tehdy na Špitálce 4, nyní Dukelská. Bylo to za třídílným oknem na jedné z fotografií, tato nízká zástavba již neexistuje. Z rodného listu jsem vyčetla, že u porodu tehdy byla porodní asistentka Mádrová.

Zažila jsem bombardování Vyškova v roce 1945. První bombardování jsme prožili v sakristii. To náměstí ještě nehořelo. Pak se nám podařilo za dramatických okolností přemístit na faru do sklepa, kde bylo uskladněno víno. Němci si udělali na kostelní věži kulometní hnízdo. Věž pak hrozila zřícením.

Brno (Brün) a Vyškov (Wischau) měly německé enklávy. V Brně se hovořilo převážně německy, Vyškov byl za německé okupace prohlášen německým městem a byla tam zřízena německá armádní posádka.

Válku jsem ze svých vzpomínek chtěla vytěsnit. Ale chtěla jsem seznámit mého nastávajícího manžela s tím, jak a kde jsem žila. Chtěla jsem také vidět Vyškov, jak je opravený a co se za deset let změnilo. Proto jsme se v roce 1958 vydali do mého rodného města.

Nejprve jsem šla na faru, vzpomínám si tam na pana Hasilika. Bydlel tam tehdy i varhaník. Ale jména se mi již z paměti vytratila. Vylezli jsme také na kostelní věž, odkud je většina fotografií.

Libuše Šedinová