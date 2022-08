Kolega z houbařské rodiny mě inspiroval nálezem kozáků topolových. Tak jsem se v neděli ráno vypravil do okolí Vyškova na louku, kterou nazývám Kozákovo. A ejhle, byly tam. Našel jsem ale pouze kozáky topolové, žádné jiné druhy. Znovu jsem se na stejné místo vypravil v pátek. A byly tam další! To byla velká radost.

Ve středu jsem se toulal na samém vrchu Drahanské vrchoviny na Pavlovských mokřadech a kolem Bílé vody. Stále je to bída. Z hřibovitých jsem našel letos prvního hřibečka smrkového, peprného, klouzka sličného, taky lišku obecnou a ryzce asi smrkového i krátkonohého. Z holubinek to byla smrdutá s malým příživníkem, který z této vyrůstal. Anýzovník vonný na pařezu také stál za fotku. Morava je na tom letos z hlediska růstu hub velmi špatně. Změna klimatu nám houbomilům dává zabrat, profoukaný a proschlý les je takřka bez hub. Možná to babí léto a podzim napraví!

Josef Kovář