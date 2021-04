O Květné neděli jsme vyrazili do kostela, avšak kromě velikonočně vyzdobených kostelů jsme zakusili také pozoruhodnou událost v probouzející se přírodě. Od rána do večera jsme prožili bohoslužby s pučícími ratolestmi postupně v evangelickém kostele na Hybešově ulici v Boskovicích, dřevěném kostele na Rodkovského ulici Blansku, v mariánské kapli na návsi v Brťově–Jenči, obřadní síni úřadu městyse ve Křtinách naproti poutnímu kostelu, hřbitovní kapli Ježkovicích a ve sboru Cyrila a Metoděje v Rousínově čili bývalé synagoze. Po slavnostní bohoslužbě v dřevěném kostelíku v Blansku, kde byli přijímáni dospělí novokřtěnci, následovalo přátelské posezení s malým občerstvením na faře. Ovšem posádka bílého farního vozu Škoda ve složení farář Martin Kopecký, varhanice Nikča, zarostlý filozof Jarek, záložní kostelník Ivan a osobní strážce i fotograf Jiří musela pokračovat dál.

Křest u Jamněnky. | Foto: Jiří Vymětalík

Po mši na Brťově jsme pokračovali do Jamného, kde se uskutečnili křest malého Šimona Jana, jemuž bylo dáno jméno po Janu křtiteli. Dobrodružnost radostné události byla podržena skutečností, že se křest konal u studánky Jamněnka pod lesem. Šli jsme blátivým potokem a loukou a všechny předměty potřebné k udělení svátosti křtu nesli s sebou. Byli jsme velice překvapeni, ovšem radostně, neboť na tomto místě jsme stanuli poprvé, a kromě faráře Martina nevěděli, co a kde se bude dít. Rodiče s dítětem a kmotrou byli připraveni u studánky, mimochodem velmi hezky udržované, a ostatní příbuzní i naše skupina v rozestupech na louce na druhém břehu bezejmenného potoka pramenícího ze studánky. Z křoví nad pramenem vyběhl srnec do hvozdu za loukou, takže o události za chvíli věděl celý les. Varhany nehrály, protože tam nevedla elektřina a kliku jsme s sebou neměli, takže Nikča musela všechny zvuky uzpívat svým obvyklým, a přesto zvláštně zastřeným a přitažlivým hlasem, což se jí to nezpochybnitelně zdařilo.