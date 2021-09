Ořešník kropenatý. Ano i tento krasavec hnízdí kolem Bukové a Protivanova na Prostějovsku. Vždy na podzim jsem sledoval jeho houpavý let a charakteristické zkřeky. Ořechy sbíral všude tam, kde byly ořešáky. Jako kluci jsme jej chtěli chytit, ale byl hodně ostražitý.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.