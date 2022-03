A jak jinak lze v regionu pomoci?

Bučovice – Každý všední den až do odvolání mohou lidé nosit humanitární pomoc do Informačního a kulturního střediska v Bučovicích, vchod je od parkoviště v Komenského ulici. Otevřeno je od osmi ráno a to vždy v otevírací době střediska. V pondělí do pěti a ve středu dokonce do šesti hodin v podvečer. Vítané jsou deky, karimatky, teplé ponožky a prádlo, hygienické potřeby, pleny, zdravotnický materiál. Hodit se mohou rychlovarné konvice, čaj, káva a Sunar či Nutrilon pro děti.

Běž domů, Ivane! Bohatí válčí, chudí umírají. Ruský konzulát v Brně ožil vzkazy

Topolany – V pátek 4. března mohou lidé nosit potřebné věci pro ukrajinské uprchlíky na adresu Topolany 49. Sběrné místo zde bude zřízené od dvou do sedmi. Je to dům hned vedle knihovny. Potřeba jsou trvanlivé potraviny, drogerie, zdravotnický materiál a teplé oblečení. Volat lze v případě potřeby na číslo 739 669 575.

Nic nového pod sluncem. S ruskými tanky se setkávám počtvrté

Vyškov – Uprchlíkům z Ukrajiny nabízí dočasné přístřeší Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově. Najdou zde odpočinek, děti relaxaci v dětském koutku, všichni mají přístup na internet, možnost dobít si mobilní telefon nebo tablet. Mohou využít toalety a napít se. Knihovnice pomohou vyhledat potřebné informace, kam se dále uchýlit a jak postupovat. Lze zde domluvit setkání nebo si odložit věci. Vyškovská knihovna se nachází na ulici Nádražní 4.

Pro Ukrajinu. Brno vyhlásilo sbírku spacáků. Pomáhá Expediční klubovna i divadla