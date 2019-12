Za exotikou i krásou Vánoc vyrazili do Vídně

Obrovská akvária s exotickými zvířaty, skvostné památky a vánoční trhy. Co spojuje to vše dohromady? Je to předvánoční exkurze do Vídně.

I letos žáci tradičně zavítali do rakouské metropole v době Adventu. | Foto: Čtenář reportér/ Markéta Mazalová