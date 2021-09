Po prohlídce zbyl čas na společné foto, které nám připomene příjemný zážitek. A už jsme mířili k poslednímu cíli našeho putování – hradu Helfštýnu. A tady nás čekalo zklamání. Měli jsme pouze půl hodiny na vstup do hradu, protože v 17 hodin se zavíral. Stačili jsme vstoupit na první nádvoří, někteří se občerstvili zmrzlinou. Ale náladu z příjemně stráveného dne nám to nevzalo. Naopak. V podhradí jsme se usadili s kávou a chlazenými nápoji a v družném besedování jsme završili sobotní putování. Vždyť i toto patří ke klubovému životu.

Před Památníkem nás očekával průvodce pan Havlíček. Nejprve nás seznámil s historií města. Mimo jiné jsme se dověděli, že po druhé světové válce Fulnek doslova „vstal z popela“. Při osvobozujících bojích byl totiž ze 70 % zničen. Dokonce se uvažovalo o tom, že nebude obnoven a stane se jakýmsi mementem válečných hrůz. Poté jsme vstoupili do nádherného barokního chrámu Nanebevzetí Panny Marie, jehož stavba byla začleněna do areálu augustiánského kláštera. Na náměstí nás pan průvodce seznámil s dalšími barokními památkami – sousoším Jana Sarkandera a Mariánským sloupem. Zmínil se také o radnici a několika dalších zajímavých objektech. Pobyt ve Fulneku jsme zakončili dobrým obědem v restauraci U Martiny. Fulnek většině členů zájezdu učaroval.

Prvním cílem naší cesty byl Fulnek. A protože Fulnek je nazýván městem Komenského, první kroky nás vedly do památníku „učitele národů“. Objekt je umístěn na úpatí lesoparku pod fulneckým zámkem v areálu bývalého bratrského sboru s modlitebnou, bratrskou školou a zahradou z konce 15. století. Po téměř třech letech náročné rekonstrukce se návštěvníkům znovu otevřela tato národní kulturní památka. Veskrze moderní expozicí nás slovem provedl jeden z jejích tvůrců. Návštěva Památníku Jana Amose Komenského byla zajímavá a obohacující.

Den, který jsme zvolili pro letošní Literární toulky, se vydařil. V sobotu 11. září od samého rána slunce svítilo a příjemně hřálo, jako by se nechtělo vzdát své vlády a ustoupit o slovo se hlásícímu podzimu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.