Karel Kostka (užívá též pseudonymy Karel Cubeca a Charles Bourke) se narodil ve Vsetíně. Dětství prožil na Jasence, kde s rodiči bydlel a kde také začal chodit do první třídy v malotřídce. Od páté třídy se dostal na městskou Horní školu a od šesté třídy navštěvoval školu Trávníky. R. 1980 maturoval na Střední zemědělské technické škole v Rožnově pod Radhoštěm, ale pěstitelem ani chovatelem se nestal – táhlo ho to k učitelství. Vystudoval Pedagogickou fakultu Palackého univerzity v Olomouci, obor český jazyk a občanská nauka (promoval r. 1985). R. 1986 složil rigorózní zkoušky a získal titul doktor pedagogiky, zároveň trávil tento rok na vojně a od podzimu začal vyučovat na Středním odborném učilišti elektrotechnickém ve Vsetíně, kde byl po revoluci r. 1989 jmenován zástupcem ředitele a rok poté ředitelem.

Po změně poměrů v republice se mu však naskytla příležitost splnit si svůj sen a r. 1991 s nadšením založil první soukromou střední školu v republice a dal jí své jméno – Kostka. Školu budoval úplně od začátku a to nejdříve v pronajatých prostorách, později vybudoval celý nový školský areál, sportovní halu a velký moderní domov mládeže hotelového typu. Dále působí na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a Přírodovědné a pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci. Je rovněž prezidentem vzdělávací společnosti se sídlem v Londýně a stále učí rekreologii na odborných stážích pořádaných od New Yorku přes Barcelonu až po Athény. Náleží do malé skupiny lidí ve světě, jimž byla při oficiálních testech naměřena hodnota IQ vyšší než 200.

Karel Kostka je úspěšným malířem, svá výtvarná díla vystavuje po celém světě. Malbě se věnuje s přestávkami od r. 1985. Do r. 2001 prezentoval svá díla pod vlastním jménem, poté, počínaje výstavou v SOHO (New York, 2001), zvolil na doporučení amerických galeristů pseudonym Cubeca, který je v mezinárodním kontextu dobře zapamatovatelný a je složeninou anglického a španělského překladu jeho jména.

Rozsáhlá je i jeho literární tvorba. První dvě jeho knihy vyšly pod pseudonymem Charles Bourke, další dobrodružné romány vydal již pod pseudonymem Karel Cubeca. V češtině a angličtině byly vydány jeho knihy Rozhovory/Talks (2005) a rozsáhlá dvoudílná monografie Cubeca (2005), dále je autorem odborného textu Črty z psychologie a komunikace (2007) a knihy na pomezí náboženství a filozofie Kdo jsme: obecná teorie vědomí, času, prostoru a bytí (2015). Karel Kostka je ženatý a má tři děti. (Zdroj: Knihy Karla Kostky v KKD)

Zdeňka Adlerová

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově