Celé setkání bylo velmi emotivní, hlavně díky skutečným záběrům a fotografiím, které byly použity v prezentovaném filmu „Nicholas Winton – Síla lidskosti“. Poté následovala beseda s dramaturgem Zdeňkem Tulisem, během níž mu žáci kladli nejrůznější dotazy. Všichni si tak mohli rozšířit své obzory i o informace, které se do filmu nevešly. Pan Tulis se s panem Wintonem několikrát osobně setkal, a tak dokázal velice poutavě hovořit o jedinečných vlastnostech tohoto zachránce židovských dětí.

Na konci tohoto programu zaznělo i životní motto Nicholase Wintona, které odpovídá velikosti jeho mimořádného činu: „Všechno se dá uskutečnit, když to není vysloveně nemožné, když na to člověk zaměří svou mysl, a když je rozhodnutý, že to udělá.“

Anastázie S. a Tereza J., žákyně devátého ročníku