V ateliéru školy žáci na nové poznatky navázali a hodiny výtvarné výchovy dostaly indigo nádech.

Nyní výtvarnice s žáky plánují návštěvu výstavy Nejstarší šperky a ozdoby v Moravském zemském muzeu v Brně. Součástí výstavy jsou první umělecká díla, včetně nejstarší keramické sošky na světě – originálu Věstonické venuše. A ta je také symbolem, na kterém staví logo našeho kraje. Výpravná výstava zaručuje mnoho podnětů pro žákovskou výtvarnou tvorbu.

Setkání s historií v Konůvkách: rytířské turnaje i středověká kuchyně

„Další poznávací cesty budeme plánovat průběžně, zorganizovat vše pro plný autobus žáků není jednoduché a o to složitější, když si za cíl klademe, aby si žáci z exkurzí odnášeli praktické zážitky a byli hrdí, že jsou součástí jihomoravské tradice,“ doplnila Lea Navrátilová a prozradila, že neposlední projektová cesta povede až do Vídně, do školy s českou tradicí. „S žáky zkoumáme naši kulturu a bylo by pro ně zajímavé nahlédnout, jak žije česká menšina ve Vídni. Chceme se vídeňských dětí přímo zeptat, co ví o našich tradicích a některé jim pomocí výtvarných prostředků přiblížit,“ dodala Navrátilová.

Lea Navrátilová