Z důvodu protiepidemických opatření se lekce 27. 10. 2020 bude konat on-line od pěti hodin, a to pouze pro držitele permanentky a přihlášené zájemce, kteří:

- do 25. 10. 2020 uhradí jednorázový poplatek 50 korun převodem na účet č. 7736731/0100, do zprávy pro příjemce napište své jméno

- do 25. 10. 2020 oznámí na adlerova@kkdvyskov.cz svou e-mailovou adresu, na kterou obdrží před zahájením kurzu odkaz k přihlášení se do "on-line místnosti".

Technické vybavení, které účastníci potřebují: počítač s webovou kamerou a mikrofonem. Do počítače není není nutno nic instalovat.

Zdeňka Adlerová

trenérka paměti České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging