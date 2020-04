Drysice - Lidé v Drysicích se připojují k celorepublikové akci nazvané Zajíců není nikdy dost. V období velikonočních svátků mohou lidé vyrobit zajíce z liovolného materiálu a vystavit ho za okno, před dům nebo na zahradu.

Zajíci Irena Kubrychtové z Lochovic, okres Beroun | Foto: Irena Kubrychtová

Ušák by měl být o velikosti nejméně třicet centimetrů. Jejich tvůrci nebo členové rodiny pořídí fotografii zajíce a zašlou ji do pondělí 13. dubna Elišce Piňosové na e-mailovou adresu s.zlatovlaska@seznam.cz. „Vyrobený zajíc se tak dostane do soutěže, kde se zapojené obce utkají o titul Zajícov 2020. Zájemci se mohou přihlásit také do facebookové skupiny Zajíců není nikdy dost a nasdílet tam pořízenou fotografii, která může sloužit jako inspirace pro ostatní. Která obce se stane Zajícovem 2020, bude zřejmé 17. dubna," sdělili pracovníci obce na webu Drysic.