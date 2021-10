Rehek domácí je malý tažný pták z řádu pěvců. Lidově se mu říká kominíček. Jeho jméno vyplynulo ze vzhledu ptáka. Dospělý samec je totiž celý černý, jen ocásek, se kterým stále pocukává, je rezavý. Samička je šedohnědá. Hnízdí dvakrát ročně. Rád přijímá vyrobené polobudky.

Převážně se živí hmyzem a na zimu odlétá do jižní Evropy a někteří rehkové domácí táhnou až do západní Afriky. Rousínovští ornitologové kroužkují rehky domácí na tahu již několik let. Za tu dobu přišlo jedno zpětné hlášení, že na Silvestra byl jeden rehek okroužkovaný právě v Rousínově zastižený v Itálii.

Jiří Bartl