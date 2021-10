Naštěstí jsme měli ozbrojený doprovod, takže lapkové byli brzy zneškodněni a my dorazili do cíle v pořádku. V Konůvkách se konala přednáška o historii vesnice, zájemci si mohli vyzkoušet lukostřelbu, dát si malé občerstvení, opéct si špekáček, případně také přispět dobrovolný příspěvek na další údržbu Konůvek. O všech novinkách a dalších akcích se můžete dozvědět na webových stránkách www.konuvky.cz.

O půl jedné vyrazila pestrá skupina turistů, cyklistů i osob ve středověkém oblečení směrem na Vrčavu a potom dál Ždánickým lesem k pozůstatkům hradu Kepkov a do Konůvek. Cesta prosluněným podzimním lesem ubíhala rychle a v pohodě, ovšem jen do té doby, než nám cestu zatarasila skupina lapků, kteří požadovali výkupné za volný průchod cestou.

Pouť do Konůvek

Společná vycházka do zaniklé středověké obce Konůvky s komentářem se konala v sobotu 2. října. | Foto: Lenka Záleská

V sobotu 2. října bylo kolem poledne na konečné autobusu v Rašovicích rušno. Důvod byl prostý – scházeli se zde zájemci o komentovanou vycházku do zaniklé středověké vesnice Konůvky. Průvodci byli Klára Rybářová z Muzea Vyškovska a Lubomír Vrána z Muzea Bučovice. Děkujeme paní Lence Záleské za zaslaný příspěvek.

