Prvně jsem našel závojenku olovovou. Je to kráska prudce jedovatá, připraví vás rychle a v krátkém čase o játra. Kam se na ní hrabe alkohol. Na břeh Kačáku chodím pravidelně začátkem září fotit chráněnou houbu. Je to podloubník siný-olšový.

Houbomilec Josef Kovář z Vyškova nevynechá jedinou příležitost k procházce do lesa. Jak sám říká, taková výprava je nejlepší antidepresivum. Děkujeme za precizně popsané fotografie jednotlivých hub a těšíme se i na vaše "úlovky".

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.