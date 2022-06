Soutěž začala už ve středu 15. června den před startem technickou přejímkou v Opletalově. Ve čtvrtek ráno vozy odstartovaly v Praze, projely Brnem a pokračovaly do Bratislavy. V sobotu se ze Slovenska vrací zpět do Prahy s cílem před Národním technickým muzeem na Letné a kolem desáté hodiny dopolední budou k vidění ve Slavkově u Brna a po jedenácté hodině opět v Brně na Dominikánském náměstí. V Brně se tak závod zastaví hned dvakrát. Zájemci o historická vozidla tak mají dvojitou šanci potěšit se pohledem na eleganci stovky historických vozů.

Absolutně nejrychlejší na této trati byl vítěz druhého ročníku Jindřich Knapp na voze Walter Standard S, který celý závod ujel průměrem téměř 104 kilometrů v hodině a v poslední čtvrtině závodu z Bratislavy do Prahy dokonce dosáhl průměru přes 108 km/h. To vše v plném provozu a na tehdejších silnicích.

Závod 1000 mil československých se pořádal v letech 1933 až 1935 na trase Praha-Bratislava-Praha-Bratislava-Praha. Dvakrát do Bratislavy a zpátky, bez přestávky za téměř běžného provozu ujeli závodníci 1600 km.

Tradici jednoho z nejvýznamnějších závodů československého automobilového sportu se podařilo obnovit jako vzpomínkovou jízdu díky Veteran Car Club Praha. Potkat se dalo vozy značky: JAWA MINOR Roadster, AERO 662, MG, AERO 30 Roadster, Zbrojovka Brno Z4, PRAGA Super Piccolo, TATRA 57 Sport, BMW, CITROËN, AERO 50 Roadster, MERCEDES BENZ, BENTLEY Derby Special, LAGONDA M 45, LA SALLE 520 Special coupe, AUBURN 851 Supercharged Cabrio, VOLVO P 36 Carioca a jiné.

Vypsané kategorie: 1. Do 750 ccm 2. Do 1 100 ccm 3. Do 1 500 ccm 4. Do 2 000 ccm 5. Nad 2 000 ccm 6. Dámský pohár pro vozy s výhradně dámskou posádkou 7. Kategorie značkových týmů (1 tým = 3 vozy stejné značky)

Krása starých veteránů stále žije a velké poděkování patří majitelům těchto aut.

Honza Král