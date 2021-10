„Ne že bychom nevěřili svědectví astronautů, ale mít v rukou vlastní materiál, to je něco úplně jiného. Podařilo se nám získat vlastní nádherné záběry Země z vesmíru. Jsme nadšení! Kdyby je viděl třeba takový Thalés z Milétu, nikdy by se neodvážil tvrdit, že naše planeta je plackou,“ komentuje studentka Anastázie Sedláková úspěch sedmičlenného týmu studentů vyškovského gymnázia.

Snímky naší planety z výšky 35 000 m pořídila sonda, kterou studenti vyškovského gymnázia úspěšně vypustili 29. září 2021 do stratosféry. Jednalo se skutečně o komplexní a organizačně náročný vědecký projekt, jehož cílem bylo sestrojit sondu, která bude pomocí balónu vynesena vysoko do stratosféry a „dotkne“ se vesmíru. Součástí sondy byly vědecké přístroje, které zaznamenávaly různé fyzikální veličiny a také kamera, která pořídila úžasné fotografie, na kterých je zřetelně viditelné zakřivení Země. Nejlepší na tom ale je, že sondu sestavili a do vesmíru vypustili právě studenti vyškovského gymnázia! Studenti měli metodické vedení a materiální zajištění, ale cestou k cíli prošli úplně sami. Byla to podmínka projektu.