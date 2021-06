Jiřina Šiklová se narodila 17. června 1935 v pražské středostavovské rodině Heroldových. Po vystudování historie a filozofie se v roce 1965 stala jedním ze spoluzakladatelů Katedry sociologie na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Od roku 1956 do roku 1969 byla také členkou KSČ, po vystoupení ze strany však byla propuštěna z univerzity a nemohla se věnovat vědecké práci.

Za normalizace Šiklová pomáhala dostávat zakázanou československou literaturu z republiky do zahraničí a exilovou literaturu do Československa. Kvůli tomu strávila v roce 1981 rok ve vazbě. „Kdybych věděla, že tam budu jen ten rok, tak je to maličkost – pak je to pro sociologa zajímavá věc,“ vzpomínala po letech.

Ke své profesi se mohla vrátit až po sametové revoluci v roce 1989. Ačkoli měla k následnému vývoji v Česku řadu výhrad, byla se stavem společnosti spokojená. "Je tu svoboda, lidé se mohou angažovat. To je v pořádku, to mi stačí," řekla bytostná realistka v červnu 2015 v rozhovoru s ČTK. Ve světě podle ní nikde není ideální systém a ani takový neexistuje.

"Jsem pes obranář, který se angažuje, když má pocit, že se dá něco změnit," charakterizovala se také Šiklová. O svém působení v 70. a 80. letech řekla, že nebyla v disentu, jen se prý snažila zachovat československou kulturu.

Po roce 1989 založila na Karlově univerzitě Katedru sociální práce. V plánech přednášek na společenskovědních fakultách v celé ČR prosadila téma problematiky genderu, tedy vztahu mezi oběma pohlavími.



Medaile za zásluhy o republiku



Šiklová je autorkou několika knih, publikovala v desítkách odborných časopisů. V roce 1995 získala cenu Žena Evropy, která je v Bruselu udílena ženám, jež přispěly k integraci Evropy. O čtyři roky později obdržela medaili T. G. Masaryka I. stupně za zásluhy o republiku.



Loni na podzim pak k příležitosti svých 85. narozen obdržela od předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) Stříbrnou pamětní medaili za její úsilí o záchranu zakázané literatury a rozvoj občanské společnosti a svobody. "První medaile z mých rukou bude udělena ženě, která se v době nesvobody nebála říkat pravdu," prohlásil tehdy Vystrčil.

Redakce, ČTK