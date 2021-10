Stříbrnou orelskou medaili vybojoval v kategorii „Muži 60“ nestárnoucí Josef Kunc, jeho dcera Martina brala orelský bronz mezi ženami do 35 let, stejně jako Veronika Dorazilová v kategorii mladších holek a Dominik Černý mezi chlapeckou přípravkou.

Ačkoliv letos připadl termín tohoto závodu na souběžně konané finále KLAP ve Slavkově u Brna a spousta (zejména dětských) účastníků nemohla přijet, minivýprava vyškovských Orlů se neztratila a posbírala krásná umístění i cenné bodíky do celkového hodnocení OBL.

Tradiční zastávka OBL na jihu Moravy v Dolních Bojanovicích je velmi oblíbená, zdejších závodů se pravidelně účastní velký počet závodníků, a to i včetně těch místních. Atmosféru vylepšuje nejen charismatický komentátor, ale také nabídka kvalitního čerstvého burčáku z regionálních vín.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.