Vyškovská knihovna otevírá své dveře po nucené pauze opět veřejnosti.Sledujte webové stránky knihovny a informace na facebooku.

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově. | Foto: Deník / Petr Koudelka

Provozní doba od 3. prosince až do odvolání je pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od devíti do čtyř, ve středu od devíti do pěti hodin odpoledne. Pro vstup a pohyb po budově platí stále protiepidemická opatření: rouška, dezinfekce rukou a dodržování dvou metrového odstupu.