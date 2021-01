Chalupská slať je rašeliniště s tokaništěm, hnízdištěm a zimovištěm tetřívka obecného, jednoho z našich nejohroženějších živočichů, a právě pohyb lidí v těchto místech je to hlavní, co za jeho úbytkem stojí. A nejde jen o rušení v období toku, od února do května, ale i v zimě, kdy vyrušení byť od jednoho člověka v jediném dni může mít pro jedince fatální následky.

„Je to fenomén posledních tří, čtyř let, kdy tohle lidi dělají při honbě za co nejoriginálnější fotografií v co nejoriginálnějších pózách na co nejoriginálnějších místech. Neuvědomují si ale jednu věc: jde o důkazní materiál pro správní řízení,“ vysvětlil mluvčí NPŠ Jan Dvořák. „Už jsme v minulosti několik podobných věcí řešili. Lidé si myslí si, že jsou beztrestní, ale je to naopak. Na základě jejich fotografií můžeme rozdat vysoké pokuty.“

Padla už třeba pokuta 50 tisíc, zhruba před dvěma lety. Dostali ji jezdci na sněžných skútrech u Zhůří nedaleko Horské Kvildy. „Dokonce najížděli i na strážce, kteří se je snažili zastavit,“ přidal podrobnosti mluvčí. „Nutno dodat, že strážce parku při výkonu služby je úřední osobou. I to má své právní důsledky v případě nadávek nebo napadení, sankce jsou pak samozřejmě vyšší, pokud by k nim došlo.“

Až pětitisícové pokuty rozdávali šumavští strážci neukázněným návštěvníkům hor, kteří, zákazu a velké medializaci v uplynulých dnech navzdory, i o tomto víkendu znovu chodili po zamrzlé hladině Čertova a Černého jezera, tisícovka padla taky za nedovolené létání s dronem na území NP.

Pokuty řeší Odbor státní správy NP Šumava, který dohlíží na dodržování zákonů v parku. budeme vyzývat, aby nám podaly vysvětlení. Podle Jiřího Dolejšího, vedoucího odboru, jde hlavně o symbolické potrestání. „Mělo by sloužit jako varování pro ostatní, že něco takového opravdu není dobrý nápad,“ dodal. „Porušily zákaz vstupu do klidového území, kde je sazba končící na 100 tisíc korun.“ To je extrém, který Správa nemá v plánu využít, „Ale u některých jedinců by to možná bylo k zamyšlení, to, co lidé dokážou udělat, je někdy šílené.“

Myslete i na svůj život, varuje mluvčí parku

Jan Dvořák nechápe, že lidé na Šumavě doslova riskují vlastní životy. Stopy strážci parku tu a tam objeví i na dalších šumavských jezerech, nejen na Chalupské slati nebo na Čertově jezeře, o nichž se teď tak mluví. „Nikdo nikdy neví, jak silný led tam je, a třeba Čertovo jezero má hloubku bezmála 37 metrů. Tam když někdo zapadne, těžko se dostane ven,“ říká. „Kromě toho je v jezerech i rašelina, ze které se těžko někdo vydrápe. A vůbec nejhorší je, že lidé na led chodí i s dětmi.“ K nestabilitě ledu přispívají i plyny, které se z rašeliny mohou uvolňovat, k rozpuštění ledu odspodu umí přispět i silná vrstva sněhu, která působí jako izolace proti mrazu.

„Na Lipně správci bruslařských drah led měří a vyhodnocují, jestli je vstup bezpečný, nebo ne. U nás to nikdo neměří, není k tomu ostatně ani důvod,“ dodává Jan Dvořák.

Dalším problémem, se kterým se setkává, je pohyb lidí v těsné blízkosti hrání, tj. vyskládaných hromad vytěženého dříví. „Jsou to hradby vysoké 4 až 5 metrů a já viděl na vlastní oči, jak dospělí sedí dole na kládách a děti nechají běhat po nich,“ říká. „Přitom je to může snadno zabít. A když je upozorníte, ještě se ohradí, co je komu do toho.“

Jak to je s pohybem po NP Šumava?

Zdroj: www.npsumava.czPěšky se turisté můžou po celém území NP po značených turistických trasách (KČT) i mimo ně. V klidovém území mohu pouze po značených turistických trasách. V zimě nesmějí vstupovat na strojově upravený pás s běžeckými stopami, pouze tam, kde je označena možnost současného pohybu pěších a lyžařů. Klidové území je značeno červenými pruhy na hraničních stromech nebo sloupcích: jeden na straně uvnitř chráněného území a dva vně.

Na sněžnicích platí vše stejně jako pro pěší.

Zdroj: www.npsumava.czV CHKO Šumava se mohou pohybovat po celém území s výjimkou národních přírodních rezervací (právě v ní leží Černé a Čertovou jezero), národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek. Zde je zpravidla režim jako v klidovém území NP, pohybovat se mohu pouze po značených turistických trasách.