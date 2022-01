Černou stavbu už několik let řeší úředníci a sousedé by byli rádi, kdyby ji majitel zboural. Ze svých domů se dívají na dvacet metrů vysokou stavbu, odkud se každý den práší. V úterý se v ulici u mlýna uskutečnil Předvánoční happening u Monstra. Lidé ze sousedství chtěli poukázat na problém, který je roky tíží.

„Pořád se od mlýna práší, když foukne vítr, máme to v kuchyni a obýváku. Lítají otruby a prach. Majitel slíbil dodělat přístřešek pro auta, ale pochybuji, že to pomůže. Máme doma čističku vzduchu a filtry čistíme každý měsíc,“ říká Jan Filipi, který bydlí vedle mlýna.

Doma zametají mouku

Naštvaných sousedů se na happeningu sešlo hned několik. „Jednali jsme opakovaně s městem, s majitelem to už ani nemá cenu. Výsledek je, že se něco napíše, někdo se odvolá, někam se to pošle. A nic se neděje. Jen doma zametáme mouku,“ popisuje Otakar Klepárník, který bydlí naproti mlýnu.

„Dcera na to měla alergii, pomohlo jí, když se odstěhovala. Na autě před domem máme pořád vrstvu mouky, prach je všude. Rachot je tady už od sedmi ráno, kdy k mlýnu najedou auta, střídají se až do čtyř hodin odpoledne,“ dodává Klepárník.

Vysoká nástavba zaclonila okolní domy a podle místních hyzdí celou tuto část Poličky. „Jsme unavení, někteří i nemocní, ale nevzdáváme se,“ podotýká Klepárník.

Předvánoční happening se neuskutečnil v úterý ráno náhodou. Lidé ho svolali v době, kdy se ve mlýně uskutečnilo jednání s úředníky. Jako volání o pomoc.

Právník majitele mlýna Petra Hrubého ale na místě hned oznámil, že se nebudou k záležitosti vůbec vyjadřovat. Sdílní moc nebyli ani zástupci Poličky. „Je to věc státní správy. Rozumím tomu, že je to nepříjemný spor, chápu stížnosti lidí. Uvítal bych, kdybychom našli cestu, jak problém vyřešit. Jsem zklamaný, že pan Hrubý slíbil postavit box pro nákladní auta, ale dosud není hotový. S majitelem jednáme roky,“ popisuje starosta Poličky Jaroslav Martinů.

Podle něho musí vše řešit stavební úřad. A ten už s majitelem mlýna jedná také několik let. „Je to černá stavba a postupujeme podle zákona. Dlouho vše leželo na kraji, běželo odvolací řízení a nyní nové kolo jednání. Zasáhli jsme, když majitel začal s černou stavbou. Teď je předčasné se k tomu více vyjadřovat,“ dodává Václav Kašpar, vedoucí stavebního úřadu v Poličce.

Těžká doba

Majitel mlýna se podle Kašpara odvolává na těžkou dobu, kdy měl strach, že mu ze stavby odejdou zedníci. „Chyběly mu doklady, ale risknul to. To ho však neomlouvá. Rozjeli jsme řízení o nepovolené stavbě, požádal o dodatečné povolení, tak jsme řízení o odstranění stavby přerušili,“ dodává vedoucí stavebního úřadu.

Místní požadují, aby podnikatel černou stavbu zboural. I taková varianta podle zákona existuje, ale spíše to vypadá, že majitel získá dodatečné stavební povolení. „Možné to je, ale je na stavebníkovi, aby prokázal, že je stavba v souladu s veřejným zájmem a všemi zákony. Povolení sousedů nepotřebuje. Požádal si o dodatečné stavení povolení a právní řád to povoluje. Když vše splní, dostane ho,“ přibližuje Kašpar.

Liknavost úřadů

Sousedé se ale nevzdávají. „Chceme problém zviditelnit, aby to neusnulo. Řešení to má. Udělám vše pro to, aby to zboural. Jde nám i o to, aby se podobná věc neopakovala – ta kombinace liknavosti úřadů a bezohlednosti člověka, který postaví černou stavbu,“ uzavírá Klepárník.

Nelegální stavbu roky řešili také úředníci v Pardubicích. Tam podnikatel Miloš Holeček bez stavebního povolení postavil luxusní vilu. Ačkoliv úředníci byli pro její zbourání, po dlouhých jednáních nakonec politici změnili územní plán a podnikatel získal dodatečné stavební povolení.