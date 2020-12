Na Broumovsku opět útočili vlci. Ovce neměly proti predátorům šanci

Na Broumovsku se během posledních týdnů odehrálo několik napadení vlků na ovčí stáda a dnes přibyl další. Útoky se stupňují, ztráty chovatelů jdou do statisíců až milionů ročně, a to jen v Královéhradeckém kraji. Mnoho z nich to existenčně ohrožuje.

Po dalším útoku vlků zůstalo na pastvině Jana Šefc v Lachově osm mrtvých kusů a více než desítka zraněných. Foto: Deník/Jiří Řezník | Foto: Deník / Jiří Špreňar

„Dnes po poledni mi volal místní chovatel Jiří Pastor, že našel ve své ohradě v Horním Dřevíči roztrhanou ovci. Při prohlídce pastviny jsme asi o dalších dvě stě metrů dál našli druhou zardoušenou ovci. Jedna z nich byla zhruba ze dvou třetin sežraná a z druhé byly vyrvané vnitřnosti,“ uvedl ke čtvrtečnímu vlčímu útoku stárkovský starosta Petr Urban s tím, že se chovatel dohodl se zástupcem Správy CHKO Broumovsko, aby přijel na místo a zjistil, že se jedná o vlčí útok. Zbývajících osm ovcí z desetihlavého stáda se rozuteklo neznámo kam. „Nevíme jestli nějakou zardoušenou nenajdeme ještě někde v lese. Objížděl jsem to po polích v okolí, ale Bůh ví, kde jim je teď konec,“ krčí rameny starosta Urban. ty byly rozběhlé po okolí a žádnou jsme nenašli. Na území Stárkova se jedná o první útok za dobu, kdy byl výskyt vlka na Broumovsku potvrzen. „Dosud nejbližší zaznamenaný útok našeho regionu byl ve Velkém Dřevíči před čtyřmi lety a to byl jeden z prvních útoků v okolí,“ dodal Petr Urban. Nehoda na dráze uvrhne cestující do pasti, ze které vede komplikovaná cesta Přečíst článek ›

Darujte ověřené místní informace. Digitální předplatné Deník.cz můžete svým blízkým pořídit již od 249 Kč. Více informací zde

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu