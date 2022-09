Záchranáři zasahovali u čtrnácti osob, z nichž bylo šest dětí. Další lidé pak podle ČTK do nemocnice dorazili sami. "Na místo vyjelo pět týmů – dva lékařské a tři zdravotnické, a to ze základen Havířov, Karviná a Ostrava. První posádka byla u zraněných za čtyři minuty od přijetí výzvy k zásahu. Všichni byli v době zásahu při vědomí a mimo přímého ohrožení života. Utrpěli převážně lehká nebo středně těžká poranění, převážně v oblasti končetin. Dva pacienti byli zraněni těžce. Po provedeném třídění a poskytnutí přednemocniční neodkladné péče bylo devět zraněných transportováno do nemocnice v Havířově, čtyři pak do Fakultní nemocnice v Ostravě. Jeden zraněný byl ošetřen na místě události, jeho přeprava do zdravotnického zařízení nebyla nutná," uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.