Například žižkovský starosta Jiří Ptáček (TOP 09) během pátečního odpoledne na facebookovou stránku umístil příspěvek, který narážel na skandál s protekčním očkováním zaměstnanců Státního zdravotního ústavu (SZÚ) i na velmi nepovedený začátek elektronické rezervace.

„Každý, kdo někdy organizoval nějakou humanitární akci, dobře ví, že ve chvíli, kdy máte nedostatek materiálu pro všechny, je klíčové stanovení priorit a logistika. Jde o to, jak dostat pomoc k těm nejpotřebnějším. Protože když tohle nezvládnete, tak se buď lidi poperou, nebo bude drahocenná komodita zahálet ve skladu,“ uvedl Ptáček i s ohledem na nedostatek vakcín od farmaceutických firem. Podle komunálního politika se premiér Babiš potřebuje pochlubit zajímavým číslem očkovaných lidí. „Ale logistika mu nefunguje.“

Praha 3 chtěla – podobně jako mnoho jiných městských částí – svou informační linku pro občany starší 80 let zapojit do celého procesu, což však údajně kvůli ochraně osobních údajů vláda nedovolila. Místo toho státní rezervační linka 1221 byla od pátečního rána dlouho nedostupná. Registrace na webu provázely zmatky a mnoho důchodců i přes vydatnou pomoc příbuzných či počítačově zdatnějších známých zůstalo bez potvrzeného termínu vakcinace.

Praha 3: Nemůžeme suplovat stát pro celou ČR

Žižkovská radnice se proto domluvila s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady (FNKV) a vyjednala možnost očkování v příštím týdnu bez registrace ve zmíněném celostátním registračním systému. Občané Prahy 3 se tak mohli zdarma objednat na konkrétní termín prostřednictvím bezplatné zelené linky Prahy 3 (800 163 163). Pokud jsou ještě volná místa, spustí se radniční objednávky znovu v pondělí od 8 hodin.

Reakce na sociálních sítích jsou vesměs pozitivní. Objevil se však problém, kdy jsou někteří příslušníci ohrožené skupiny 80+ zvýhodněni místem trvalého bydliště. Diskutujícím vadí, že jde o neetické a neférové jednání.

„Není v kapacitách Prahy 3 suplovat stát pro celou Prahu (či abychom byli úplně spravedlíví tak pro celou ČR). Prostě na to nemáme kapacitu a naše infolinka by obratem zkolabovala. Podařilo se nám vyjednat pouze omezené množství slotů, sami si nejsme jisti, jak dlouho tyto kapacity vydrží,“ hájí postup městské části starosta Ptáček.

Více než sto naočkovaných seniorů hlásí jen za sobotu sousední Praha 2. Po úspěšném podání vakcíny klientům a zaměstancům tamního centra sociálních služeb začala akce díky spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze (VFN) i u ostatních babiček a dědečků.

Očkování proti covidu

Na očkování proti covidu-19 se k nedělním 8:15 registrovalo v centrálním rezervačním systému 143 111 seniorů. Z toho 34 898 lidí starších 80 let si rezervovalo termín. Seniorů nad 80 let v Česku žije zhruba 441 000.

Zdroj: ČTK

„Chceme zajistit, aby měli naši dvojkoví senioři přístup k očkování co nejrychleji a nejbezpečněji. Zejména v tomto počasí pro ně není vhodné, aby museli dojíždět daleko od svého bydliště, stát dlouhé fronty před očkovacími centry, a pohybovat se tak mezi větším počtem lidí,“ vysvětlila místostarostka Alexandra Udženija (ODS), která má v městské části na starost sociální oblast.

„Příští týden pokračujeme a věřím, že tímhle tempem se nám podaří brzy naočkovat většinu našich seniorů 80+, kteří o to budou mít zájem,“ pochvalovala si Udženija ve facebookovém příspěvku. Městská část pro tyto účely zřídila informační linku 800 600 604, která je dostupná v pracovní dny (pondělí až pátek) vždy od 8:00 do 16:00 hodin.

Praha 7, kde vládne jeden z magistrátních lídrů Jan Čižinský (Praha sobě), zase zvolila spolupráci s „úžasnými“ praktickými lékaři – což je podle starosty Čižinského „vůbec nejefektivnější proces“.

Faktem je, že právě „praktici“ mají veškeré potřebné údaje o pacientech a měli by znát i jejich potřeby nejlépe. Ale potíže by mohly v ordinacích nastat se skladováním vakcín (látka od firmy Pfizer je nutná teplota –70 °C, u přípravku od Moderny může být nižší). Pokud se však očkovací látka aplikuje od pěti dnů od rozmrazení, neměly by být její účinky snížené.

Naši sedmičkoví praktičtí lékaři jsou úžasní. Během několika hodin zvládli obvolat pacienty nad 80 let a objednat je na očkování a přes 1100 jich naočkovat. Přes praktiky to je vůbec nejefektivnější proces. A v čekárnách nebyla žádná obvyklá nervozita. Jen dobrá vůle a vděčnost. — Jan Čižinský (@jancizinsky) January 16, 2021

Také centrální městská část v pátek oznámila, že je připravena na očkování proti nemoci covid-19. Praha 1 zřídila ve spolupráci se soukromou laboratoří a Nemocnicí Na Františku dokonce mobilní očkovací tým. Praha 6 se pro změnu domluvila s Ústřední vojenskou nemocnicí ve Střešovicích (ÚVN) na očkování klientů domova pro seniory na Břevnově. Úředníci zase pomáhali zájemcům s registrací do centrálního systému.

Praha 8 pomáhá imobilním

„Městská část Praha 8 je připravena pomoci imobilním občanům i s dopravou do očkovacího centra. Tato pomoc bude řešena v rámci pečovatelské služby, doprovod bude zajištěn vozem pečovatelské služby a kvalifikovaným pracovníkem. Služba za tímto účelem, a to s ohledem na mimořádnost situace, bude poskytována občanům ve věku 80+ bezplatně,“ napsala libeňská radnice s tím, že v pátek to na seniorských linkách od rána „jen drnčelo“.

Praha 4 řeší kauzu, kdy starostka Irena Michalcová (ANO) zjišťovala předběžný zájem o vakcínu mezi zastupiteli, což naštvalo opozici. „Desítka“ v týdnu spustila alespoň mezigenerační výzvu pro obyvatele, aby pomohli s elektronickou rezervací termínu očkování proti koronaviru příbuzným, sousedům a známým ve věku 80 let a víc.

Pražský magistrát poskytuje (především informační) pomoc na čísle 800 160 166. Kromě rezervačního systému je však komplikací při „decentralizaci“ také nedostatek vakcín. „Z toho důvodů bohužel nedává smysl zřizovat lokální očkovací centra, která by jinak už mohla v mnoha městských částech fungovat,“ uvedla radní pro zdravotnictví Milena Johnová (Praha sobě). Primátor Zdeněk Hřib (Piráti), který si prostřednictvím sociálních sítí do Babiše a spol. rovněž rýpnul, bude podle vlastních slov od vlády požadovat, aby městské části mohly samy „své“ seniory registrovat. Otázkou je, zda dřív nebudou už naočkování…