Zvíře patřilo Martinovi Š. (26) z Plzně. Jak Deník zjistil, policejní šetření prokázalo, že student lékařské fakulty zvířeti neubližoval vědomě, ale vsugeroval si, že jeho miláček je nemocný. Léčil ho různými způsoby, jimiž mu ale působil obrovské utrpení a vážné zdravotní komplikace. Psa se podařilo zachránit na poslední chvíli. Státní zastupitelství již k plzeňskému městskému soudu podalo obžalobu na Martina Š. pro týrání zvířat. Za mříže může jít až na šest let.

Podle žalobkyně mladík zacházel se psem způsobem, který vyvolával nepřiměřenou a nadměrnou bolest a utrpení. „Sám vytvářel vlastní diagnózy a uváděl stavy, které následně nebyly veterinárními vyšetřeními potvrzeny, kdy opakovaně bez zjevných příčin sám aplikoval psovi do konečníku rektální rourku, pean, hadičku, prováděl mu punkce jehlou do podkoží v oblasti stehen, zavedl mu drén do břišní dutiny, nasazoval mu vlastní medikaci,“ popsala státní zástupkyně. Výsledkem bylo, že pes měl poškozená játra, mnohá poranění kůže včetně rozsáhlých nekrotických ložisek a další zdravotní problémy.

Medik podle obžaloby navíc Artušovi nezajistil neprodleně ošetření tříštivé zlomeniny pravé stehenní kosti. Zvíře tak muselo být opakovaně operováno a bude mít nejspíše trvalé následky. „Psa „léčil“ způsobem, který mohl vyústit až v nevratné poškození zdraví zvířete či jeho smrt,“ stojí ve znaleckém posudku.

Medik vinu odmítá

Mladíkovi známí policii řekli, že Artuše měl velmi rád a byl přesvědčen, že mu pomáhá. „Tvrdil mi, že psovi několikrát zachránil život,“ uvedla bývalá přítelkyně Martina Š. Jeho další známý policistům řekl, že když ho navštívil v bytě, byl tam nepořádek, všude byla cítit síra a pes byl zalezlý ve skříni.

Martin Š. při výsleších vinu odmítl. Řekl, že psa vždy léčil po konzultaci s veterináři. „Není pravda, že bych psovi neprodleně nezajistil ošetření, když jsem zjistil, že kulhá,“ prohlásil Martin Š. Odborníci se zabývali i jeho psychickým stavem, a došli k závěru, že netrpí žádnou duševní chorobou. Uvedli také, že v době „péče“ o psa, tedy od ledna do června 2020, zneužíval návykové látky.

Lékařská fakulta v Plzni se po provalení případu od chování Martina Š. distancovala. „Student v Biomedicínském centru pracoval v oblasti analýzy bakterií, nikdy se nepodílel na pokusech s experimentálními zvířaty, nikdy neměl přístup do laboratoří a prostor, kde se experimenty se zvířaty provádějí,“ uvedl tehdy proděkan fakulty Milan Štengl

Termín hlavního líčení dosud nebyl stanoven.