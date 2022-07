„Napsala mi, že na webu České pošty už bude všechno připraveno a já jen provedu autorizaci na dva a půl tisíce korun, což byla domluvená cena za zboží. Vzápětí od ní přišel odkaz na poštovní web. Stránky vypadaly naprosto věrohodně, byly na nich reklamy na produkty České pošty a tak jsem neměl důvod něčemu nevěřit,“ popisuje Olomoučan.

Bazaroví podvodníci s fintou „naruby“. Miliony končí i na kryptoměnových účtech

Připojil se na údajný poštovní web a vyplnil údaje požadované pro „autorizaci“ dvou a půl tisíce korun. Bohužel až příliš pozdě zjistil, že se nejspíš o žádnou autorizaci nejednalo.

„Právě tímto krokem jsem zřejmě neznámým podvodníkům umožnil okamžitý a neomezený přístup do mého internetového bankovnictví. Celou dobu přitom vůbec nešlo poznat, že něco někomu jinému povoluji. Na displeji se najednou objevily ručičkové hodiny a v ten okamžik už jsem věděl, že je to průšvih, protože při žádné platbě z internetového bankovnictví se nikdy v minulosti nic podobného neukazovalo,“ vzpomíná prodejce.

Účet nešlo zablokovat

Pak už věci podle něj nabraly rychlý spád. Snažil se přístup podvodníků na účet ihned zablokovat a přihlásil se do internetového bankovnictví. Vzápětí zjistil, že už mu na účtu zbývá jen 150 tisíc korun. „To byla zhruba polovina původní částky. Chtěl jsem další platby okamžitě zastavit, ale v neděli večer to nešlo, protože už nebyla v provozu zákaznická linka mojí banky. Mohl jsem zablokovat jen platební kartu, což v tu chvíli bylo k ničemu. Honem jsem sedl do auta a jel na policii,“ říká poškozený muž.

Jeho účet se podařilo zablokovat později, to už byl ale téměř prázdný. Zjistilo se také, kam vlastně všechny úspory zmizely. „Podvodníci měli na účtech u dvou tuzemských bank nastaveny takzvané okamžité příchozí platby, takže moje peníze měli prakticky hned u sebe. Pro mě se tehdy hrálo o vteřiny. Úspory mi z účtu doslova mizely před očima, neustále odcházely další částky. Byl jsem zoufalý z toho, že v bance není možné v reálném čase účet okamžitě zablokovat. V tu chvíli se nedalo nic dělat,“ vysvětluje Olomoučan.

Z účtu mu podvodníci ve velmi krátké době odcizili téměř 300 tisíc korun. Zaráží ho také, jak rychle dokázali platby na své účty odesílat.

Pozor na podvodníky. Falešní policisté žádají od lidí převod peněz z účtu

„Během pár desítek sekund bylo po všem, účet vybrali téměř do nuly, nechali mi tam jen tisícovku. V bance mi pak řekli, že jsem příkazy k platbám sám autorizoval a tak peníze zpět zřejmě nedostanu. Už jsem se v této záležitosti obrátil na právníka. Je to pro mě velmi trpká zkušenost. Internetové bankovnictví využívám léta, ale teď si na všechny platby budu dávat ještě mnohem větší pozor,“ konstatuje Olomoučan.

Po této zkušenosti také po patnácti letech změnil banku, ač byl s jejími službami až dosud spokojen. „Každému doporučuji, aby přešel k bance, která má v provozu nonstop linku pro klienty a kam se mohou dovolat také o víkendech nebo třeba v noci. Policie případ samozřejmě prověřuje, zatím nevím, jaká je šance na dopadení pachatelů. Podobných podvodů je v poslední době více, lidé by proto měli být při prodeji zboží na internetu opatrní,“ radí poškozený muž.

Podvedených inzerentů přibývá

Podvodníci nedávno téměř totožným způsobem připravili o 180 tisíc korun také muže z Prostějova, ten na internetu prodával cyklistické brýle v hodnotě 1 500 korun. O 22 tisíc přišla osmatřicetiletá Olomoučanka prodávající chytré hodinky za šest tisíc. Více než 90 tisíc korun postrádá šestačtyřicetiletý muž z Olomouce, který na inzerát nabízel invalidní vozík za tisícikorunu. O 180 tisíc korun přišla rovněž třiatřicetiletá Olomoučanka, když se snažila přivydělat si prodejem dětského zboží na internetu.

Kladivo na energošmejdy: Od července přichází změny, končí i nabídky po telefonu

Protože podvodů v regionu přibývá, doporučují policisté velkou obezřetnost. „V případě, že prodáváte něco přes internet, zbystřete vždy, když se vás někdo snaží přesvědčit k nestandardním postupům. Neotvírejte v této souvislosti zaslané odkazy, nepřistupujte na platby nedoplatků, přeplatků či kaucí a už vůbec nezadávejte své platební údaje,“ doporučuje policejní mluvčí Petra Vaňharová.