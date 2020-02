„Máme už notifikaci Evropské komise, že námi navrhovaná legislativa, zavádějící informační povinnost, je v souladu s unijním právem. Podmínkou je ale to, aby byla uzákoněna na národní úrovni,“ uvedla radní pro oblast legislativy Hana Kordová Marvanová (Spojené síly pro Prahu/STAN), která navrhla jménem hlavního města sérii regulací pro oblast krátkodobých pronájmů, nabízených přes elektronické platformy v čele s Airbnb.

Nové regulace mají přinést nejen větší výnosy z daní a poplatků, ale také zmírnit dopady „přebujelého turismu“, jako je rušení nočního klidu, a zlepšit dostupnost bydlení zejména v centru Prahy. Cílem je i narovnání podmínek pro podnikání mezi hotely a celými byty, které se pronajímají přes platformy.

V případě zavedení „informační povinnosti“ by musel zprostředkovatel služby poskytnout na vyzvání živnostenskému úřadu osobní údaje o lidech či firmách, které nabízejí krátkodobé pronájmy, a dále informace o množství jejich klientů i jejich celkových platbách za určité období.

Návrh na poskytování osobních údajů do měsíce

Radní Marvanová považuje uzákoněné poskytování údajů za nejdůležitější z několika návrhů, protože by mělo vést k vymáhání už existujících povinností, mezi které patří registrace provozovny a placení ubytovacích poplatků i daní. „Sdílené ubytování už se dávno odchýlilo od významu tohoto slova. Z asi třinácti tisíc položek v aktuální pražské nabídce Airbnb téměř jedenáct tisíc představují celé byty,“ upozornila Marvanová.

Radní teď chce usilovat o to, aby návrh předložila ideálně do jednoho měsíce skupina poslanců. Pokud se to nepodaří, navrhne změnu Praha. Skupinový návrh by měl ale zajistit to, aby se neopakoval loňský neúspěch, kdy se zavedením „informační povinnosti“ neuspěl opoziční pražský zastupitel a zároveň vládní poslanec Patrik Nacher (ANO).

Od té doby se podle pražských politiků vůle ke změně rozšířila napříč poslaneckými kluby – s výjimkou KSČM a zástupců Trikolóry. „Záměrem Prahy není ubírat práva a svobody těm, kteří v krátkodobých pronájmech podnikají, ale narovnat podmínky ve prospěch ostatních obyvatel dotčených domů a jejich okolí. Protože ti podnikající mají dosud navrch,“ podotkl Nacher.

Magistrát také vyzval, aby lidé hlásili městské policii skutečně problematické situace spojené s krátkodobými pronájmy. Po každé takové specifické stížnosti budou následovat kontroly úředníků z odborů živnostenského a místních poplatků. Díky spolupráci „stěžovatelů“ se navíc kontroloři dostanou přes domovní dveře, s čímž dnes mají často problém.