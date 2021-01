„Tohle je už třetí kalendář. První vyšel jako propagace ragby a podpora tehdy nového týmu v Olomouci. Teď už to bereme jako tradici,“ vysvětluje jedna z ostravských hráček, Denisa Škrobánková.

Je potřeba říci, že ženský tým ragby v Ostravě v současné době nefunguje. Není dostatek hráček. Ostravský klub TJ Sokol Mariánské Hory by ale rád tuto tradici opět obnovil.

„V Ostravě máme dívky, které mohou hrát od 15 let a pak i ženy, které hrají od 18 let. Máme úplné nováčky, ale i starší, zkušené hráčky, které hrály ještě v době, když byl ženský tým v Ostravě. Oproti mužům, kteří hrají v 15 hráčích, my hrajeme sedmičky(tzn. na hřišti je 7 hráček, takže hra je rychlejší a ne tak moc kontaktní),“ vysvětluje dále Denisa Škrobánková.

Zdroj: archiv Rugby Severní Morava

„Naše ostravská základna bohužel nemá ženský tým pro nedostatek hráček, a tak hostujeme v Olomouci a oficiálně hrajeme pod jejich hlavičkou jako Severní Morava,“ říká dále s tím, že dojíždění je pro i další ostravské kolegyně časově náročné.

„Pokud ale chcete dělat sport, který vás baví, tak se to zvládnout dá, i když vám to zabere hodně času. Do budoucna bychom chtěly mít opět po několika letech v Ostravě ženský tým a doufám, že se nám to splní,“ doplňuje hráčka z Ostravy.

Náročné, ale zábavné focení

Focení kalendáře zkomplikoval covid. Hráčky coby modelky se tu musely převlékat přímo na hřišti, neměly žádnou šatnu a venku bylo zataženo a asi 10 stupňů. „Třeba pro fotky na měsíc červenec jsme měly připravený nafukovací bazének, ale vzhledem k absenci šatny a vody, jsme si musely poradit jinak a tahaly jsme bazének s venkovní vodou s holkami přes celé hřiště, což bylo náročné, ale také velmi úsměvné. Jinak jsme si focení užily a myslím, že máme moc hezkou vzpomínku,“ vzpomínají s úsměvem protagonistky focení.

Zdroj: archiv Rugby Severní Morava

Focení ragby kalendáře bylo zkrátka pro všechny skvělou zkušeností i zážitkem! „I když jsem takhle před objektivem stála poprvé v životě, byla to díky mým holkám (spoluhráčkám) pohoda. Vůbec jsem se nestyděla, v podstatě jsem o fotografce chvílemi ani nevěděla, jak až to bylo přirozené. Nejtěžší na tom všem byl asi ten říjnový chlad, příště kalendář musíme fotit dříve,“ říká Eliška Tomanová, hráčka Rugby Clubu Olomouc pod jehož křídly hráčky z Ostravy i společného týmu Severní Morava trénují.

„Ze začátku jsem byla nervózní z toho, že bych měla stát před objektivem fotografky, přece jen nejsem žádná modelka. Taky bych řekla, že jsem se dost styděla. Tohle mi ale pomohly překonat holky z týmu, díky uvolněné a přátelské atmosféře. Nakonec jsem se při celém focení cítila přesně jako, když blbneme v šatně po tréninku. Moc jsem si to užila a jsem i velmi spokojena s výsledkem,“ popsala akci její olomoucká spoluhráčka Jarmila Stanková.

Tvrdý, ale krásný a férový sport

Jak dále říká říká ostravská hráčka Denisa Škrobánková, ragby je určitě tvrdý sport, ale zároveň je krásný a férový. Jak se ale při tak dynamické a kontaktní hře vyhnout zranění?

Zdroj: archiv Rugby Severní Morava

„Pokud se nechcete zranit, musíte chodit poctivě na tréninky a věnovat tomu hodně svého volného času, abyste se naučil, jak dobře skládat, nebo jak ve skládce spadnout na zem, tak, aby se vám nic nestalo. Většinu zranění si člověk ve hře způsobí sám, pokud například nedostatečně trénuje,“ popisuje hráčka.

„Samozřejmě, vždy když nastupujete do hry, tak jste nervózní a jakýsi menší blok tam je, ještě k tomu, když třeba hrajete po zimní pauze, po zranění, nebo jste nováček. Ale jakmile se zapíská začátek hry, všechna nervozita opadne a chcete ze sebe vydat to nejlepší za každou cenu a nějaké myšlenky, že byste se mohli zranit vůbec nepřipadají v úvahu. Navíc my trénujeme s muži, takže máme trošku tvrdší přípravu na zápasy, což se nám pak v zápase samozřejmě velmi hodí,“ dodává Denisa Škrobánková, ragbistka z Ostravy.

K TÉMATU

Kde si mohu objednat kalendář?

Možností je několik. V Ostravě přes kontakty uvedené na webových stránkách oddílu ragby TJ Sokol Mariánské Hory. V Olomouci na webovém odkazu Rugby Clubu Olomouc. Klub Rugby Severní Morava najdou zájemci i na instagramu.

Ženské ragby na Moravě a ve Slezsku dnes

„Ragby u nás není moc rozšířený sport a lidé si ho často pletou s americkým fotbalem. Na Moravě a ve Slezsku jsou čtyři ženské týmy: v Ostravě, v Olomouci, ve Vyškově a v Brně. V Ostravě ani v Olomouci ale zatím není dostatek hráček, abychom mohly sestavit svůj tým a proto jsme vytvořily společenství a hrajeme jako tým Severní Moravy,“ upřesnila Daniela Ferugová z TJ Sokol Mariánské Hory.