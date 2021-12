Na starosti mají více než třísetikilometrovou síť silnic II. a III. třídy či místních komunikací v moravskoslezské metropoli.„Zjednodušeně, kde to obsluhuje městská hromadná doprava, tam se pohybujeme i my,“ říká Jakub.

Sypačů s radlicí vpředu mají na firmě patnáct a čtyři v záloze. Když je skutečně zle, pomáhá odhrnovat sníh až dvanáct nasmlouvaných traktoristů plus tři další nákladní automobily se zadním pluhem.

„Kluci byli tento týden venku v noci z úterka na středu, preventivně ošetřovali vozovky,“ konstatuje šofér ve čtvrtek odpoledne. Kdy má druhou pohotovost od sedmi ráno do sedmi hodin večer. V pátek a sobotu ho čekají noční a pak dva dny volna. Jeho vůz je Mercedes Benz Actros a na korbě uveze až osm tun soli.

„První na ráně je dispečer, ten rozhodne kdy, kam a co vyrazí,“ líčí Jakub s přiděleným rajónem na západních předměstích. Sypač prý projede všude, v obytných zónách však maximálně pětadvacítkou, třicítkou. To aby sníh shrnovaný pluhem do stran nezaházel fasády rodinných domů, případně nepoškodil jejich oplocení.

Horu soli by i Werich záviděl

„Nejvíce sněhu je v Ostravě na nejvýše položených místech. Jako je Slezská, Hošťálkovice nebo právě Krásné Pole,“ vysvětluje řidič OKAS. A upozorňuje, že o úklid sněhu se nestarají sami. Dálnice a cesty I. třídy (Rudná, Místecká, atd.) patří jiným subjektům. Stejně jako uličky v obvodech tamním technickým službám.

„A když valí sníh furt, udržet všechny silnice v černém stavu naráz prostě nejde,“ vzkazuje Jakub. I proto má OKAS na letošní sezonu připravenu „horu“ soli, jak by řekl král z klasické české pohádky v obsazení Jana Wericha.

Ostravští silničáři disponují množstvím soli přesahujícím šest tisíc tun. Každopádně sníh pro ně největšího nepřítele nepředstavuje – tím je totiž náledí (mrznoucí voda či sníh na zemi) a ledovka (mrznoucí déšť či mrholení).

„Zima ani sníh mi nevadí, mám je rád i v práci,“ nechává se slyšet Jakub patřící v OKAS k těm pracovníkům, kteří po boji se sněhem a ledem klidně vyrazí na výlet či lyžování na hory. Za svou nejhorší zimu považuje tu v období 2005 a 2006 se spoustou sněhu a tomu odpovídajícími výjezdy sypačů s pluhy i jiné techniky.