V Kopřivné u Malé Morávky se pokusili skloubit přepravu lyžařů s vládními nařízeními. Pomocí lana, pár uzlů a sněžné rolby.

Rolba skijöring

Oficiální název této přepravní metody nebo snad sportovní disciplíny je „rolba skijöring“. Většina lyžařů tento termín nikdy neslyšela. Sáňkující děti při pohledu na novinku hned vymyslely půvabný český ekvivalent: „Podívejte, tamhle jede rolbavláček!“

„Z vysokopevnostních lan a originálních vlekařských komponentů jsme pro vás vyrobili bezpečnou a pohodlnou alternativu k zakázaným vlekům. Tak si v klidu přijeďte pohodlně zalyžovat, obdivovat ledové sochy a uvolnit se ve výborně připraveném areálu. Přepravíme najednou až 50 lyžařů nebo snowboardistů za každou rolbou. Máme dvě. Každá rolba udělá zhruba čtyři jízdy za hodinu,“ prezentuje ski areál Kopřivná novou službu veřejnosti na svém webu.

Podívejte se, takto vypadala poslední jízda vyhřívané lanovky ve Skiareálu Kopřivná, než provoz definitivně zastavilo vládní nařízení:

Kalkulačka napovídá, že za hodinu dokážou rolby v Kopřivné dopravit nahoru na kopec až 400 lyžařů. Díky nočnímu osvětlení sjezdovky se zde bude přes víkend lyžovat až do 20 hodin. Rolbavláček nemá pravidelný jízdní řád. Vyráží, když se prodá asi třicet jízdenek.

Školení pro všechny

Organizátoři před jízdou dali všem krátké školení, na co si dávat při jízdě pozor, aby lano bylo zatíženo rovnoměrně a jízda plynulá. Rolbavláček není jen alternativa k dopravě vlekem nebo lanovkou. Je to také neokoukaná atrakce a zábava, jakou vám jinde nenabídnou.

„My bychom si chtěly prohlédnout ty ledové sochy a pověsti ze Sovince, co máte postavené u horní stanice lanovky. Je nějaká možnost jak se tam podívat, když nemáme lyže? To asi budeme muset jít pěšky,“ ptaly se dvě dámy v seniorském věku v pokladně u vstupní brány do ski areálu Kopřivná. „To víte, že pěšky nemusíte. Vyvezeme vás tam sněžným skútrem. Parkuje tamhle, a jedna jízda stojí dvě stovky. Můžete stejným způsobem sjet také dolů, když jste k nám na Kopřivnou přijely jen kvůli ledovým sochám,“ potěšila fanynky ledového výtvarného umění odpověď pokladní.