Ve výpovědích se soud zaměřil na případné pochybení lékařů nemocnice, kam byla napadená 91letá žena převezena. Navázal tak na soudní řízení, které proběhlo začátkem prosince loňského roku, kdy vypovídali znalci a lékaři.

Během pitvy totiž došlo ke zjištění, že za úmrtím napadané ženy bylo protržení sleziny a krvácení do oblasti břicha. U soudu mimo jiné vypovídali i syn a vnučka zemřelé seniorky.

Majitelce psa Vladislavě M., která čelí obžalobě ze zločinu usmrcení z nedbalosti, hrozí rok až šest let vězení. Navíc odškodné v řádech statisíců korun pro pozůstalé. Obžalovaná vyjádřila upřímnou lítost nad tím, co se stalo kvůli nedbalému zajištění zvířete na svém pozemku. Ovšem nesouhlasí s tvrzením žalobce, že by její pes způsobil ženě ze sousedství smrt. „Stát se to nemělo, nikdo nečekal, že se tak stane,“ řekla během prvního stání obžalovaná. Podle ní byl pes necelé dva roky starý a i když výcvikem neprošel, poslouchal základní povely. Spolu s ním ještě chovali fenu stejné rasy, která utíkala vícekrát, ale nikomu prý nic neudělala. „Argo byl přátelský, hravý, vítací pes. Nebyl zlý, nezavrčel na nás, na dítě nikdy neskočil,“ popisovala psa, který způsobil tragédii.

Nešťastný incident se odehrál 13. února 2019 v Pihelu, kdy argentinská doga zaútočila na starou ženu, která se vydala na procházku. Stařenka utrpěla mnohočetná vážná poranění, kterým nakonec v nemocnici podlehla. Z nashromážděných podkladů vyplynulo, že mezi útokem psa a smrtí seniorky existuje přímá příčinná souvislost, proto vyšetřovatel majitelku dogy obvinil. „Podle našeho názoru musela být obviněná srozuměná s tím, že pokud jí pes uteče, může někomu vážně ublížit, a přesto proti tomuto závažnému nebezpečí neučinila potřebná opatření,“ řekla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Volně pobíhající argentinská doga utekla z rodinného domu a bezdůvodně zaútočila na starou ženu s chodítkem. I když tato rasa vyžaduje náročné vedení, majitel nezajistil řádné oplocení a lidem jeho dogy před neštěstím naháněly hrůzu už vícekrát. Pes ženu vláčel po zemi, pokousal ji v obličeji, na temeni hlavy, na nohou a na rukou. Napadené seniorce pomohla místní mladá obyvatelka a její přítel, kteří od ní psa dokázali odehnat a postarali se o ni až do příjezdu záchranky.