Půjde o automobil, který bude poté zabezpečovat zimní údržbu silnic. „Máme další moduly Tatry, Krajská správa a údržby silnic je předá České zemědělské akademii v Humpolci. Tam postaví auto a vrátí ho silničářům, kteří ho budou využívat,“ uvedl hejtman Jiří Běhounek (ČSSD).

Vůz, který by měl být postaven do poloviny letošního roku, bude v pořadí už druhý. První Tatru Pheonix 4x4 loni postavili studenti Střední průmyslové školy v Třebíči. Před uvedením do provozu se automobil musel zúčastnit kompletních zkoušek včetně funkčního testu v Kopřivnici. I u toho studenti byli.