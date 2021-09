Muž měl v opilosti týrat i nevlastního syna, své dvě děti a také svou družku, matku dětí. Státní zástupce pro něj požaduje devět let za mřížemi.

Radek Alexandr K. od roku 2014 do května 2019 podle obžaloby bil děti kabelem, páskem s nažhavenou přezkou, mířil na ně plynovou pistolí, mlátil je pěstí, nebo dusil polštářem. Několikrát také zmlátil svou přítelkyni. V roce 2017 pak nutil tehdy čtrnáctiletou nevlastní dceru k sexu, jednou ji dokonce znásilnil. „Po celou dobu ho žádala, ať přestane a snažila se mu vyvléci,“ řekl na začátku procesu státní zástupce.

Obžalovaný však vinu během procesu odmítl. „Nikoho jsem přezkou nemlátil, pěstí ode mě také děti nedostaly. Ani jsem na ně nemířil plynovkou. Střílel jsem do vzduchu venku před domem, protože jsme s dětmi pouštěli světlice,“ hájil se.

Radek Alexandr K. pouze přiznal, že děti za trest nechal klečet, protože rozbili nádobí. Syna prý rovněž plácl rukojetí nože, když vyndaval nádobí z myčky. Popřel, že by se před dětmi opíjel. „Měl jsem třeba skleničku vína a nebyl jsem ve stavu, abych nevěděl, co dělám,“ vypověděl.

Muž rovněž vyvrátil, že by nevlastní dceru zneužil. Žili totiž v jedné velké místnosti v podkroví domu a podle něj by taková činnost nezůstala utajená, protože by se někdo z rodiny vzbudil.

S družkou se obžalovaný seznámil zhruba před 17 lety, v té době už měla dvě malé děti z předchozího vztahu, syna a dceru. Poté se jim narodily další dvě, syn a dcera.

Každodenní opilost

Žena podle slov obžalovaného byla každý den opilá. Nebyla proto schopna chodit do práce a když nějaké zaměstnání získala, dlouho v něm nevydržela. „Nevěnovala se ani domácnosti, ani dětem. Neplnila své povinnosti. Nebavilo mě se na ní koukat, když je opilá. Pěstí do obličeje jsem jí ale nedal. Pěstí se ženská nebije. Když mě ale udeřila, dal jsem jí facku,“ popsal. Radek Alexandr K. u soudu přiznal, že se dvakrát pokusil spáchat sebevraždu. „Chtěl jsem se zastřelit plynovou pistolí, což nešlo. Podruhé jsem se opil, dal si igelitový pytlík na hlavu a chtěl jsem se udusit. Tenkrát mě našla družka,“ řekl.

Po tom, co se týrání provalilo, byly děti umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. I tam je dle listinných důkazů, které v soudní síni předčítal předseda senátu Jan Hostaš, nenechal muž v klidu „Jeden den jim několikrát telefonoval, až nejmladší z dětí hovor přijal. Dětem začal vyčítat svou situaci a nadával jim,“ četl Hostaš.

Z listin také vyplývalo, že Radek Alexandr K. vyhrožoval zaměstnancům zařízení, že má známé všude včetně policie a mohlo by je to mrzet. Za dětmi do domova dokonce i opilý přijel, dle podkladů se jej velmi báli. „Dceři posílá zprávy, kde ji nadává, vyhrožuje a vše ji klade za vinu,“ citoval soudce z listinys tím, že agresor dostal posléze strach, že výhružné zprávy budou použity proti němu a začal se domáhat dceřina telefonu. Dokonce ji pohrozil, že ji dostane na psychiatrii. Proces pokračuje v dalších dnech.