Několik hodin ve frontách strávili pendleři v pondělí ráno na hranicích v Železné Rudě i na Folmavě. V brzkých ranních hodinách se tvořily i několikakilometrové kolony aut před hranicemi a další fronty museli lidé vystát před testovacím centrem.

Nejhorší dopravní situace byla na Domažlicku. „Na Folmavě se tvořily až tříkilometrová kolona, od zhruba devíti hodin ale byla již komunikace plně průjezdná. Nemuseli jsme v místě řešit žádné nehody. Přesto apelujeme na řidiče, aby jezdili opatrně a počítali s možným zdržením,“ řekla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Ve frontách pak stáli lidé i před testovacími centry, kde strávili i několik hodin. „Je to hrozné, tohle se soudruhům z NDR nepovedlo. Čekaly jsme tady od půl sedmé a odjíždíme po desáté hodině. Tohle se nedá. Vůbec se nám to nelíbí, nemám už ani slov, jak to okomentovat,“ řekla jedna z pendlerek na Folmavě k dlouhému čekání i k nutným častým testům.

Stejně naštvaní byli i další. Někteří si stěžovali i na nepříjemné testování: „Cítil jsem tu tyčinku snad až v krku,“ prohlásil jeden z pendlerů, další žena odcházela doslova se slzami v očích. Většina pendlerů je totiž zvyklá z Německa na testování z krku a ne z nosu.

Stejná situace panovala i v Alžbětíně, kde rovněž museli pendleři absolvovat několikahodinové stání ve frontě. „Stála tady snad kilometrová fronta. Je to opravdu hrozné a slyšel jsem od mnohých lidí, že chtějí v Německu s prací skončit nebo si nyní berou dovolenou a doufají, že se to brzo rozvolní,“ uvedl starosta Železné Rudy Filip Smola.

Kolona byla i na přechodu v Pomezí u Chebu, a to i přesto, že tam od 4 hodin ráno funguje mobilní testovací místo, jehož provoz zajišťují hasiči.

Vzniklo v prostoru bývalé celnice na odstavném parkovišti za čerpací stanicí ARMEX Oil a o jeho vznik se postaral Karlovarský kraj. "Je to systém drive-in, lidé tedy přijedou autem, u prvního stanu vyřídí nezbytnou administrativu, u druhého absolvují antigenní testování provedené zdarma. Poté na parkovací ploše počkají na výsledek. Snažíme se tak pendlerům vyjít vstříc a pomoci s pořízením testu," uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Samotný odběr a následně výsledek s potvrzením trvá dvacet minut, pendleři se však posunují v koloně velmi pomalu. "Je možné se také nechat otestovat na německé straně hranice," řekl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Žádost o vytvoření odběrného místa dostali hasiči od krajského krizového štábu a žádost byla pouze na pondělí. V průběhu dne se bude rozhodovat o dalším postupu.

Fronty se tvořily i o víkendu

Fronty se v Pomezí tvořily už celý víkend, protože někteří Češí chtěli mít jistotu, že na základě negativních testů budou moci nastoupit v pondělí do práce. To se ještě testovalo pouze na německé straně hranice. Právě Německo považuje Česko od 24. ledna za rizikovou pandemickou oblast, a proto se musejí čeští pendleři už od neděle prokazovat negativním testem na covid - 19.

Každý, kdo bude chtít do Bavorska vycestovat kvůli zaměstnání, bude muset předložit jednou za osmačtyřicet hodin negativní testy. Pracující v Sasku to musejí udělat dvakrát týdně.