Zvířata byla vyhladovělá a žila v úděsných podmínkách mezi výkaly. Zachránění psi jsou podvyživení, zranění, nemocní a ve velmi špatné psychické kondici.

Podle informací Deníku majitelka psů onemocněla a byla odvezena do nemocnice. Chovatelé ovčáků z celé republiky se pak dozvěděli, že je potřeba se o psy postarat a vyrazili na místo. To, co viděli, je vyděsilo. Na dvoře ležela mrtvá těla psů, přeživší psi měli na těle hnisající rány. Účastníci záchranné akce nejvážněji vypadající zvířata urychleně odvezli k veterináři. Psi, kteří na tom byli lépe, putovali do záchranných spolků. „Přebrali jsme celkem čtyři psy, z toho jednu zhruba osmiletou fenku. Všichni psi jsou strašně vyhublí. Psychicky jsou na tom opravdu špatně. Pomalu se s nimi sbližujeme,“ řekla Deníku Yvona Müllerová ze spolku HOME4PETS, která týrané ovčáky převzala.

U zachráněné fenky nalezli lékaři zatím neidentifikovatelný útvar na vaječníku zhruba ve velikosti grepu. „Po těle má také léze a ukousnuté ucho. 18. ledna půjde na rozsáhlý zákrok. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Zbylí tři psi jsou hodně hubení a zatím nespolupracují. Nechceme je ale stresovat a někam je tlačit násilím, abychom si vybudovali důvěru,“ sdělila. U dvou šestiletých psů se podařilo dohledat původ, u třetího zhruba dvou až tříletého ne. „Neměl čip ani tetování,“ dodala.

„Jsou stále vystrašení. Přemáhá je pouze hlad a zvědavost, a proto k nám přijdou, my ale víme, že můžou kdykoliv zaútočit. Proto na ně musíme velmi pomalu a opatrně. Dneska pojede další z nich na veterinu. Bude se dělat krevní obraz a vyšetření trupu. Většina z nich je pokousaná a na těle měli různé rány, které nejsou pod srstí vidět. Smečka se tam evidentně hodně prala, takže uvidíme, co všechno najdeme,“ popsala nynější stav psů Müllerová s tím, že nedokáže odhadnout, kdy se psi dostanou do přijatelné kondice. „Myslím si, že největší problém bude s jejich psychikou. Určitě ani jeden nebude vhodný pro člověka, který nemá bohaté zkušenosti se psy. Mohli by totiž v určité situaci zaútočit. Ne snad z vrozené agrese, ale ze strachu a nejistoty. Bude to běh na dlouhou trať. Už se nám ozývají chovatelé ovčáků, ale zatím odkazujeme na dobu neurčitou, protože i kvůli vyšetřování je potřeba mít psy pohromadě,“ vysvětlila Müllerová.

Případ si také přebrala policie. „Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat a zanedbání péče o zvíře z nedbalosti. V současné době prověřujeme veškeré okolnosti. Na místě byla provedena domovní prohlídka a ve věci budou dále prováděny znalecké posudky,“ řekla Deníku policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Jak Deník zjistil, majitelkou psů je čtyřiašedesátiletá žena, která se v minulosti specializovala na chov německých ovčáků. „Nikdo tomu nerozumí. Paní byla opravdu špičková a mezinárodně uznávaná chovatelka. Měla mnoho psů z dovozu. Účastnila se výstav a vyhrávala. Ti starší psi jsou ovčáci ze vynikajících chovatelských stanic z celé Evropy. Zřejmě tam ale poslední tři nebo čtyři roky docházelo k tomu, že se tam ta zvířata bez pravidel nakrývala. Všichni chápeme, že někdo může onemocnět a chápeme, že někdo může mít trable v soukromém životě nebo s financemi, do toho může spadnout kde kdo. Na druhou stranu měla velmi dobré renomé a pokud by poprosila známé z chovatelského prostředí nebo kohokoliv z přátel, tak by ty psy prodala ještě v době kdy byli opravdu ve výborné kondici. Že to nechala zajít takhle daleko, tomu nerozumí nikdo. To asi ukáže až další šetření její psychického a zdravotního stavu. Lidé i její spolupracovníci ze zahraničí, kteří ji znali před lety, jsou v obrovském šoku,“ vypráví žena, která chovatelku zná.

Podle starosty Malesic Aleše Tolara opakovaně úřad městského obvodu v minulosti s dotyčnou paní řešil problémy s hlukem a zápachem. „Podněty jsme adresovali i dalším úřadům. Věc konzultovali s právním oddělením Magistrátu města Plzně.

Bohužel paní Blanka P. chovala extrémně velký počet velkých psů a z toho pramenily potíže. České zákony však toto nijak nelimitují a domáhat se toho, aby se psů zbavila, nelze, dokud jí není prokázáno týrání. K tomu bohužel, nebo spíše bohudík zřejmě nedocházelo. Psi byli až do konce loňského roku nejspíše zdraví a ve formě. Vše se pravděpodobně zdramatizovalo ve chvíli, kdy paní byla hospitalizována a její manžel se o psy nestaral,“ uvedl na svém facebooku Tolar a doplnil, že celý případ má více souvislostí. „Je to nešťastný příběh o ženě, která nejspíš měla psy velmi ráda, radši než sebe i všechny lidi ve svém okolí. Zřejmě i vinou psychického vyšinutí dělala neodpovědné kroky, psů měla více, než bylo únosné a nedomyslela, jaké to i pro ně samotné může mít dopady, až je ona nebude schopná nakrmit. V neposlední řadě to je příběh o nedokonalosti našich zákonů, které nedávají dost možností těmto případům předcházet,“ uzavřel starosta.

Ostatní psi byli předání do spolků Dočasky DEDE, Psí útulek Dobříš a Německý ovčák v nouzi.