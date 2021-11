Vlekaři ze Ski areálu Bublava Stříbrná na Sokolovsku mají plné ruce práce. Lyžařská sezona je za dveřmi a tak na svahu instalují sněžná děla či provádí revizi lanové dráhy. Zároveň doufají, že se nebude opakovat loňská sezona kterou několikrát rozjížděli, aby ji vzápětí přerušili a nakonec ukončili.

Skiareál Bublava Stříbrná. | Foto: Deník/Roman Cichocki + Ski areál

Mohla za to vládní nařízení vydávaná na poslední chvíli a podle vlekařů chaoticky. Ačkoli měli v Bublavě a Stříbrné jedny z nejrychleji a nejlépe připravených svahů bylo jim to k ničemu a prodělali miliony. Přesto mají pro lyžaře dobrou zprávu co se cen týká.