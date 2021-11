Rybáři se potýkají s různými překážkami. „Spoustu násad nám zase sežrali kormoráni, tak nebude ani moc vedlejších ryb. Rozhodli jsme se, že tyto ptáky už nehodláme krmit, tak počet vedlejších ryb také omezujeme a jsme rádi, že máme alespoň nějakého kapra, ale kolik toho vylovíme, nemohu přesně odhadovat, spíše si dovolím říct, že méně. Pokrýváme všechny rybníky na Mariánskolázeňsku i Františkolázeňsku,“ sděluje.

Rybařina se také nepříznivě shledává s nárustem cen. "Dřív bylo všechno levnější, to znamená i krmení. Teď se nám všechny náklady týdně zvyšují, a to se samozřejmě odráží na celé naší práci, takže jsme museli zdražit i samozřejmě ryby. Uvidíme, co to na trhu udělá. Chystáme zdražení o 10 korun za kilo rybího masa. Ta cena se ale může měnit, situace se totiž také stále mění, těžko předjímat, co bude," pokračuje.

Mladí rybáři nepřibývají

Rybářství skýtá i další problémy. Mladá generace se do tohoto řemesla příliš nehrne. "Mladí rybáři nepřibývají, protože je to práce jak v zimě, tak i v létě a venku, finanční ohodnocení není takové jako v halách nebo průmyslu, takže ti mladí nepřibývají, spíše si myslím, že rybářský trend bude stagnovat nebo ustupovat, ostatně jako všude v Evropě. Podívejme se jen do sousedního Německa. Tam máme podobnou situaci. Lidé jsou z toho už prakticky unavení. Stále pracují, ale zpět se jim nevrací, to je bohužel špatné," vysvětluje.

Nejbližší výlov rybníku se chystá ve čtvrtek 28. října od půl deváté ráno do šestnácti hodin a v pátek 29. října od půl deváté do čtrnácti hodin na rybníku Amerika ve Františkových Lázních, kde bude zajištěno i občerstvení a teplé nápoje.