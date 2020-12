Strážníci auto značky Škoda Felicia vyzdobili nepopulární botičkou v úterý 20. října. Na okno u místa řidiče vyvěsili papír s oznámením, včetně kontaktních telefonních čísel. Od té doby se však nic nedělo. Škodovka s botičkou začala poutat pozornost kolemjdoucích.

„Zaujalo mě to. Když jsem viděl, jak auto parkuje, jen jsem zakroutil hlavou. Ta botička je podle mě na místě,“ prohlásil Petr Ondrášek a dodal: „Všiml jsem si, že si to už někdo i fotil. Je to hodně nezvyklé.“

Že nejde o běžnou záležitost, potvrdil i mluvčí ostravské městské policie Jindřich Machů s tím, že strážníci samozřejmě ověřili, zda auto nefiguruje v databázi kradených vozidel. „V pátrání není,“ řekl Machů.

Řidiči automobilů, které dostaly botičku, strážníky vesměs kontaktují okamžitě, případně druhý den. „Ale že by někdo nereagoval více než měsíc, to se stává tak jednou za dva roky,“ řekl Machů, jenž vysvětlil, za jakých okolností lze botičku nasadit.

„Můžeme je umístit na vozidlo stojící v zákazu stání nebo zastavení, nebo vjelo do míst, kde je to zakázáno, nebo stojí na chodníku, případně řidič vozidlem vytvořil zábor prostranství a není na místě přítomen,“ upřesnil Machů. Botičku naopak nelze dát na vozidlo, jež tvoří překážku v provozu na pozemní komunikaci.

ODTAH?

A jaký osud čeká škodovku z Milíčovy ulice? Obecně platí, že pokud se k vozidlu do třiceti dnů nikdo nepřihlásí a nepožádá o sejmutí botičky, je kontaktován příslušný správce komunikace. Třicetidenní lhůta vypršela minulý pátek, tento týden městská policie vyrozuměla úřad městské části Moravská Ostrava a Přívoz. „Počkáme na jeho rozhodnutí, jak dále postupovat,“ doplnil Machů. S největší pravděpodobností bude vozidlo za asistence městské policie odtaženo. A to se provozovateli, pokud se jej podaří zjistit, může pěkně prodražit. Samotný odvoz na odtahové parkoviště přijde na 1500 korun, za každý další den parkování se platí dvě stě korun.