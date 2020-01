„Teď jsme v úplně jiné situaci nežloni v zimě a v létě, kdy jsme začínali v deseti jedenácti lidech a vlastně jsme jen čekali, kde někdo vypadne z kádru. Teď tu máme hráče, které jsme měli vytipované a jsme s nimi v kontaktu minimálně od začátku prosince. To je pozitivní a věřím, že ta dvouměsíční příprava bude kvalitní,“ sdělil kouč aktuálně desátého týmu tabulky třetí nejvyšší soutěže.

Náročnost této fáze přípravy naznačil i program prvního srazu v novém roce. Žádné zdvořilostní seznamování se nebo sdělování dojmů z minulých svátečních dnů. „Třicet minut jsme zkoušeli přihrávky a pak jsme hráli dvakrát třicet minut devět na devět s gólmanama. Takže tak úplně lehké to tedy nebylo. Navíc kluci před tím měli dva osmidenní bloky, kdy měli naběhat určené kilometry, a měli tam i posilování. Musím říct, že první trénink vypadal tak, jako kdyby to bylo v hlavní sezoně. Nikdo neměl žádný kondiční deficit a trénink byl velice dobře odpracovaný,“ zdůraznil vyškovský lodivod.

Plán přípravných zápasů

- Sobota 11. 1. SK Líšeň – MFK Vyškov (10.00 UT Líšeň)

- Neděle 19. 1. MFK Vyškov – FK Blansko (11.00 UT Vyškov)

- Sobota 25. 1. HS Kroměříž – MFK Vyškov (10.00 UT Kroměříž)

- Úterý 28. 1. MFK Vyškov – Zbrojovka U-19 (17.00 UT Vyškov)

- 29. 1. – 2. 2. soustředění Karlov pod Pradědem (Hotel Kamzík)

- Sobota 8. 2. MFK Vyškov – Kozlovice (11.00 UT Vyškov)

- Středa 12. 2. HFK Olomouc – MFK Vyškov (17.00 UT Holice)

- Sobota 15. 2. MFK Vyškov – FC Jihlava (11.00 UT Vyškov)

- Sobota 22. 2. MFK Vyškov – FC Zbrojovka (11.00 UT Vyškov)

- Sobota 29. 2. MFK Vyškov – Nové Sady (14.30 Vyškov, tráva)

Výčet změn v jeho kádru je poměrně široký. Do Líšně odešel záložník Lukáš Lahodný, vrátil se tam i obránce Ladislav Hanuš, na zkoušku je v druholigovém klubu z brněnského předměstí i Daniel Matocha. Obránce Michael Sečkář je na zkoušce v Prostějově. Útočník Haris Harba chce jít a Slovensko, ale pošilhává po něm i Blansko. Kádr opustili i Afričané Ndaye Chancel a Ephraim Tshibwabwa, hostování skončilo Radku Smékalovi. „Hanuš se sice přesunul zpět do Líšně, ale jsme domluveni, že kdyby tam neměl pravidelně nastupovat, tak se k nám vrátí. Totéž platí o Adamu Filovi a Radku Křivánkovi z Jihlavy. S trenérem Radimem Kučerou jsme dohodnutí, že se po třech týdnech o něm rozhodne. Pokud se nedostane mezi těch základních třináct čtrnáct hráčů, vrátí se k nám,“ komentoval Trousil některé odchody.

Odchodům samozřejmě odpovídá i počet nových tváří. Ze Zbrojovky Brno přichází ofenzivní hráč David Moučka, ze Zlína stoper Adam Tkadlec, z Nových Sadů rovněž stoper Martin Popelka a útočník Pavel Pošusta, z krajské soutěže střelec Stanislav Pilka. Konkurenci v brance rozšiřuje mladý gólman Jan Kvapil, který si za Vyškov zachytal už v listopadu v přípravném utkání Blansku. Z Kroměříže bude MFK testovat záložníka Vojtěcha Cikryta.

Tradičně do kádru přibude i Afričan Wik Suli. „Moučku a Tkadlece jsme chtěli už v létě a jsem rád, že se to podařilo teď. Africký stoper na prvním tréninku vypadal velmi dobře. Dále jednáme s Třincem o uvolnění nejlepšího střelce jeho divizní juniorky Denise Nieslanika. Čekáme, jak se rozhodne Třinec. Jsme v stále kontaktu s Prostějovem, kde nastoupil trenér Pavel Šustr, a ve Zbrojovkce s panem Machálkem. Budeme se domlouvat operativně v průběhu přípravy. Hlavně ve Zbrojovce mám vytipované další čtyři mladé hráče. Znám je a tady by to měli být ti, co budou bojovat o základní sestavu. Těch šest sedm kluků, co budeme zkoušet z nižších soutěží, určitě dostane šanci v prvních třech přípravných zápasech, aby přesvědčili, že u nás mohou zůstat,“ připojil Trousil komentář k příchodům.

Tým bude nyní pokračovat tvrdou fyzickou přípravou a vyvrcholením celé zimy budou zápasy s druholigovými kandidáty na nejvyšší soutěž Zbrojovkou Brno a Vysočinou Jihlava. „Leden bude velice fyzicky náročný a uzavřeme to týdenním kondičním soustředěním na Kamzíku v Karlově pod Pradědem. Těch nadcházejících dvacet dnů budou mít kluci galeje, ale potom, od nějakého sedmého osmého února, už to všechno bude směřovat do fotbalovosti a taktiky. V zápasech se Zbrojovkou a Jihlavou už, doufám, budeme mít kádr sedmnácti osmnácti hráčů do pole plus dva gólmany. Tedy takový, se kterým půjdeme do ligy,“ doplnil kouč MFK.