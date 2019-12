Vstup do letošní sezony se Vyškovu nepovedl. Kromě jediného zápasu proti Dolnímu Benešovu, se kterým vyhrál 2:1, se střídaly prohry s remízami. Na to zareagoval kouč Trousil posílením ve formě dvou nových útočníků: Adama Fily z Líšně a prvoligového Harise Harby.

Zadařilo se. Vyškov ve druhé půli podzimu přidal čtyři výhry a do zimní přestávky odcházel o něco optimističtější. „S koncem podzimu můžeme být spokojení, i nálada už byla lepší. Začátek se nám nepovedl hlavně bodově. Herně to nebylo špatné, výsledky však bohužel nebyly,“ komentuje podzim záložník Michal Klesa.

„Kdyby byli v týmu Harba nebo Fila od začátku, věřím, že jsme na vrchu tabulky,“ dodává vyškovský kouč.

Jenže právě bez Harby se pravděpodobně musejí Vyškovští obejít na jaře, o jedenatřicetiletého Bosňana totiž stojí prvoligová Karviná. „Počítáme s tím, že Haris odejde, proto už jednáme se dvěma až třemi ofenzivními hráči. Chceme místo něj zkušeného útočníka, který práci pro tým zúročí gólově,“ říká Trousil.

Zároveň ví, že držet Harbu ve Vyškově by bylo neprofesionální. „Haris je hráč, který převyšuje třetí ligu. Určitě není smyslem Vyškova si takového hráče držet, když má na víc. Zájem o něj je, ale jsme domluvení, že pokud do 20. ledna nesežene angažmá, může ve Vyškově zůstat,“ popisuje trenér desátého celku tabulky.

Kromě Harby se kluby ve vyšších soutěžích zajímají také o Sečkáře, Lahodného nebo Matochu. Vyškov tak musí přivést posily. Kromě těch má Trousil v plánu zapojovat mladé naděje. „Snaha Vyškova je vychovat kluky a posunout je výš, víc prostoru proto dostanou také naši mladí hráči. Karel Jaroš je pro nás klenot, víc se bude angažovat také Mára Matocha. Chceme na ně naložit trošku víc zodpovědnosti za tým, věřím, že se s tím popasují. Když se nám k tomu podaří sehnat ještě jednoho střeďáka, myslím si, že bude mužstvo fungovat velmi dobře,“ líčí Trousil.

Do jarní části sezony je podle Klesy potřeba zapracovat hlavně na koncovce. „Musíme se zlepšit v proměňování šancí. V zápasech si jich sice vytvoříme dost, ale málokdy je proměníme, a to nám potom chybí, abychom zápasy dotáhli do vítězného konce,“ popisuje zkušený vyškovský záložník.

V loňské sezoně skončil Vyškov na šestém místě, stejný cíl má i letos. „Minulý rok nám po podzimu chybělo na první tým patnáct bodů, nakonec jsme ztrátu stáhli na pět bodů, takže i letos šance na první šestku je. Jde o to být kvalitnější v koncovce. Věřím, že tabulkou půjdeme ještě výš,“ říká Trousil.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ