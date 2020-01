„Náš kádr, který odehrál první tři přípravná utkání, určitě nezůstane v této podobě. Jednáme s mančafty jako Zbrojovka, Jihlava, Prostějov. Chceme, abychom už na soustředění, kam odjedeme ve středu, měli hráče, se kterými jsme v kontaktu. Uvidíme, co se podaří. I kluby, se kterými jsme domluvení, čekají zase na příchody hráčů k nim. Každopádně by po zúžení kádru mělo přijít ještě šest až osm hráčů,“ sdělil Trousil po přípravném utkání v Kroměříži (1:2).

Zmíněné soustředění Vyškovanů proběhne v Karlově pod Pradědem od středy do 2. února. V úterý ještě sehrají další přípravné utkání. Na domácí umělé trávě se od 17.00 střetnou týmem Zbrojovky Brno do devatenácti let. „V úterý před soustředěním ukončíme zkoušení některých hráčů a zúžíme kádr. Koho se to týká, se kluci dovědí hned po přípravném zápase. Někteří z nich ovšem zůstanou v našem hledáčku a není vyloučeno, že se k nám pro jaro nebo později vrátí,“ upřesnil kouč Vyškova.