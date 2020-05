Po jarní fotbalové sezoně měla Michalu Klesovi skončit v MFK Vyškov smlouva. Moravskoslezská liga však na jaře stihla odehrát jen jedno kolo. V neplánované přestávce zaviněné pandemií Covid-19 klub i hráč řeší další možnou spolupráci.

Kapitán fotbalistů MFK Vyškov Michal Klesa. | Foto: Deník / Zdeněk Vlach

„Je to škoda, že sezona takto skončila, ale moc možností nebylo a zdraví je přednější než fotbal. Navíc hrát každou středu vložené kolo, už by bylo dost náročné. Ne kvůli fyzičce, ale spíše proto, že většina kluků má nějakou práci a neustále si brát volno kvůli zápasům taky nejde. Původně jsem plánoval, že odehraju jaro a vrátím se domů. Teď na to koukám trošku jinak, nechci končit v klubu takhle. Musím to vše znova zvážit, pak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Je možné, že minimálně půl roku ještě zůstanu a pomůžu snad dobře nastartovat novou sezonu. V zimě bychom si sedli a řešili, co dál,“ sdělil kapitán mužstva.