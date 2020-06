Ten příchod se vám nějak komplikuje. První tréninky jste jen sledoval, na ligovém stadionu Drnovicích jste proti Blansku hrát nemohl, teď se nehrálo vůbec.

V týdnu před prvním srazem ve Vyškově (pozn redakce: oficiální zahájení letní přípravy 8. června) se mně zablokovala záda. Takže to bylo hodně nemilé. S Blanskem jsem ještě nechtěl nic uspěchat, ale teď před Rosicemi už se všechno uklidnilo a byl jsem v pořádku. Docela jsem se těšil a mrzí mě, že se nehrálo. Ale asi je to tak lepší. Terén by byl hodně těžký a asi by trávník dostal dost na frak. Na umělku jsme jít nechtěli.

Na Rosice vás mohl nažhavit, nebo motivovat, i dobrý výkon MFK v zápase s Blanskem.

Hru Vyškova samozřejmě znám, ale přiznávám, že to, co kluci předvedli s Blanskem mě opravdu velmi mile překvapilo. Celý první poločas jsme určitě byli lepší, byly tam obrovské šance, mohli jsme dát další čtyři góly, možná i víc. Místo toho jsme ale dostali dva hloupé. Pak Blansko vyměnilo celou jedenáctku a hra se změnila. Ale celkově jsem měl velmi dobrý dojem. Pokud se takhle bude hrát MSFL, tak vůbec nemám obavu, že bychom v sezoně měli mít nějaký problém.

PAVEL SIMR



Narozen: 6. července 1983 v Brně

Post: útočník

Mateřský klub: Moravská Slavia Brno

Další kluby: Zbrojovka Brno (Boby /Stavo Artikel / 1. FC Brno – I. a II. liga), Vysočina Jihlava (II. liga), FK Mladá Boleslav (I. liga), Dosta Bystrc-Kníničky (II. liga), FC Nitra (I. slovenská liga), Spartak Sezimovo Ústí (II. liga), FC Velké Meziříčí (od roku 2011)

Zápasy / góly v I. lize ČR: 35 /4

Zápasy a góly ve II. lize ČR: 135 / 44

Pojďme na začátek. Proč jste se po dlouhém angažmá ve Velkém Meziříčí rozhodl změnit dres?

Právě proto, že bylo opravdu dlouhé. Odehrál jsem tu skoro devět sezon, snad k oboustranné spokojenosti. Už jsem byl někdy unavený z toho neustálého cestování z Brna do Meziříčí. Proto jsem si řekl, že zkusím novou výzvu, než s fotbalem skončím.

Proč padla volba na Vyškov?

Zavolal mně pan Trousil, jestli bych to nechtěl zkusit u nich. Docela mně to přišlo vhod, protože z Brna je to přece jenom blíž. Navíc se tu hraje také třetí liga.

Pan Trousil? To přece trochu nesedí, vždyť jste spolu hráli první ligu ve Zbrojovce. Chce tvrdit, že mu vykáte?

Máte pravdu. (úsměv) Něco jsme spolu ve Zbrojovce odkopali. Takže mně samozřejmě volal Truska a nevykáme si. Na první srazu jsme si podali ruce a řekli si čau…

Jistě jste pak mluvili o tom, co od vás ve svém mužstvu očekává.

Ano. Ale to uhodne každý, kdo mě zná, a jsem na to zvyklý. Jednoduše, že musím dávat góly. Předpokládáme, že vpředu pomůžu svojí zkušeností. Říkal mně, že mužstvo se do šancí dostává, ale proměňuje minimum. Doufá, že bych to měl zvednout. I já doufám, že se mně to bude dařit a že v koncovce budu platný. Zvláště, když bude dopředu chodit tolik dobrých balónů jako s Blanskem!

Máte za sebou první tréninky, jsou nějaké rozdíly v jejich náplni proti Velkému Meziříčí?

Na hodnocení je krátká doba, ale ve Velmezu jsme víc hráli fotbal, tedy na koncích tréninků. Tady je to víc o taktice, hodně nacvičujeme, třeba posuny bloků. Je to trošku jiné, ale to jsem čekal, protože každý trenér preferuje něco svého speciálního. To respektuju. Ale co jsem doslova přivítal, to jsou tréninky na trávě. Ve Velmezu hodně chodili na umělku. Tady na ni přejdeme výjimečně, třeba když už je třeba hodně špatné počasí. Mně osobně umělá tráva nevyhovuje. Po trénincích a zápasech se mně vždycky „hlásila“ kolena a záda.

Jak by vyznělo vaše srovnání kádrů?

I to nechci dělat. Navíc osobně jsem neznal nikoho, i když proti několika klukům jsem hrál a třeba Michala Klesu samozřejmě znám z první ligy. Je tu hodně mladých kluků. Že v mužstvu jsou výborní fotbalisté, to jsem naznačil v hodnocení zápasu z Blanskem.

Proti Vyškovu se vám většinou dařilo a dával jste góly. Bude to vycházet i opačně?

To bych si samozřejmě moc přál a udělám proto maximum. (pozn. red.: ve Velkém Meziříčí nastřílel Simr 152 gólů) A jak už jsem řekl, moc se těším. Na novou výzvu a jiný styl hry, jiný koučink, jiné „komentáře“ po zápase. A samozřejmě i na zápas s Velkým Meziříčím. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat. S kluky se budu muset domluvit, aby mě šetřili. (smích)

V červenci vám bude sedmatřicet let. Připouštíte si blížící se konec kariéry?

Roky se samozřejmě nedají zastavit. Jako dlouho ještě budu kopat, to v tuto chvíli neřeším. To, že jednou budu končit, si samozřejmě uvědomuji. Ještě ale chci hrát, dávat góly, být platný pro mužstvo, proto mě do Vyškova vzali. Zda to bude na rok, dva či tři, to nechám osudu.

Můžete alespoň naznačit, jak se zatím naplňují vaše představy o změně fotbalového prostředí?

Zatím se omezím jen na technickou část. Ta už teď moje představy splňuje. Bydlím v Líšni a teď to mám do Vyškova asi o třicet kilometrů blíž. A časově je to ještě výhodnější. Z Líšně vyjedu přímo na dálnicí a nemusím objíždět půl Brna.