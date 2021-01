Oficiální zahájení zimní přípravy měli naplánované na první pracovní den nového roku, ale ze známých důvodů bylo odloženo. Období „půstu“ tak skončilo v pondělí. Na umělce u stadionu trenér Jan Trousil zase viděl své hráče osobně. První tréninkovou jednotku, a samozřejmě i ty následující, ale musel přizpůsobit veškerým vládním nařízením a omezením.

„Přijeli všichni zdraví hráči vyjma Pavla Simra, který měl neodkladné pracovní povinnosti. Zapojí se hned na příštím tréninku. A zatím s námi nejsou hostující kluci, kteří se připravují se svými kluby. Na hřišti jsme byli od půl jedné do pěti. Hráči nastupovali vždycky po dvou a v dvojičkách absolvovali pětačtyřicetiminutové tréninkové bloky. Hned po nich pak odjížděli. Na všech bylo vidět, jak jsou natěšení, a podle toho to i vypadalo. Do ničeho jsme je nemuseli nutit, všichni jezdili jak pily. Po delší době jsme tak všichni zažili trošku té fotbalové radosti,“ popsal dojmy z prvního letošního srazu trenér Jan Trousil.

Tréninku s míčem předcházely kondiční testy, tzv italské. Zjednodušeně řečeno musel každý hráč uběhnout během osmi minut tři bloky dlouhé šest set metrů s pěti samostatnými úseky 20, 40, 60, 80 a 100 metrů. S výsledky byl Trousil spokojený.

„Většina se dostala na 1 900 a 2 000 metrů, což je v pořádku. I kluci, co jsou po zranění, vypadají dobře, i když samozřejmě něco ještě musí dohnat. Ti, co nebyli zranění, měli výsledky výborné. Potvrdili, že dobře plnili své individuální tréninkové plány,“ chválil kouč.

Stejný „scénář“ tréninků bude probíhat až do uvolnění vládních omezení. K týmu se postupně přidají Denis Dittmer (Prostějov), Jan Beňo (Sigma Olomouc) a Filip Smrčka (Líšeň). Na prodloužení jejich hostování ve Vyškově jsou kluby předběžně dohodnuty. Předběžný souhlas k přestupu Ondřeje Vintra má MFK i od Zbrojovky Brno. S Blanskem bude klub jednat o prodloužení hostování Martina Sedla. Spíše už jen administrativní záležitostí je příchod čtyřiadvacetiletého kamerunského stopera Ndzoumou Yanicka, kterého Vyškov zkoušel v loňské zimní přípravě.

„Vlastně řešíme jen, jakým způsobem ho přepravit k nám. Z Maďarska má několik ligových startů a u nás ten měsíc před covidem vypadal velmi dobře. Krejčího máme pořád mimo a nevypadá to, že stihne začátek sezony. Takže Yanick by nám hodně pomohl řešit post stopera. V trénincích ve dvojicích budeme pokračovat dokud se ta omezení neuvolní. Je to pytlíkování, ale aspoň máme kluky pod dohledem. Jestli to pak pustí s podmínkou antigenních testů na covid, tak je podstoupíme, abychom mohli trénovat společně,“ sdělil vyškovský lodivod.