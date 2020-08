Nejen touto „hluchou“ periodou, ale i časem výkopu bude utkání výjimečné. MFK začíná „testovat“ sobotní dopoledne. Začátek bude v 10.15 hodin.

„Má to dva hlavní důvody. Chceme, aby tátové šli s dětmi na fotbal a maminky doma mohli v klidu vařit sobotní oběd. (úsměv) Sportovní stránka je jednodušší. V soutěži je teď hodně mančaftů, které hrají dopoledne. Většinou je to pro nás ve velkých dojezdových vzdálenostech, Baník Ostrava B, Petřkovice, Jihlava B a další. Takže to přináší problémy s časným ranním odjezdem, vhodnou dobou pro snídani, aklimatizací na zápas a tak dál. Takže to chceme tak trochu vyvážit. Uvidíme, jak to bude fungovat,“ sdělil k posunu hracího času trenér Jan Trousil.

MSFL



MFK Vyškov - Dolní Benešov

3. kolo, sobota 22. srpna, 10.15 hodin, stadion Za parkem.

Tabulka:

2. Vyškov 2 2 0 0 4:1 6

16. Dolní Benešov 2 0 0 2 0:3 0

Poslední vzájemný zápas - 31.8. 2019:

Vyškov - Dolní Benešov 2:1 (0:0), 46. Jaroš 54. Oulehla - 65. Rychnovský.

Sobotní soupeř jeho mužstva Dolní Benešov patří ke klubům, které zřejmě v soutěži zachránil Covid-19. V nedohraném minulém ročníku byl po osmnáctém kole jasně poslední, když uhrál pouhých šest bodů za jediné vítězství a tři remízy. Na sedmnáctý Zlín B už v té fázi ztrácel osm bodů.

Do zápasu ale Vyškov jde v roli vysokého favorita především pro současnou bilanci. Vyškované vyhráli v Novém Městě na Moravě s Vrchovinou a ve Znojmě, zatímco Dolní Benešov v prvním kole prohrál v Hlučíně 0:1 a doma pak právě s Vrchovinou 0:2.

„Já k té sérii počítám jako mistrák i porážku v předkole poháru. (v divizním Frenštátě pod Radhoštěm 0:2, pozn. red.) Ani v jednom případě Benešov nedal gól. Takže pro nás z toho jasně vyplývá, že soupeře nesmíme podcenit. Tím spíš, že Benešov hraje dobrý fotbal. Snaží se hrát kombinačně, ale v koncovce se mu nedaří. My musíme pokračovat v té fotbalové poctivosti z prvních dvou kol a z přípravných zápasů. Ale musíme se snažit rozhodnout dřív a ne opakovat Znojmo, kde jsme nebyli důslední v dohrávání gólových situací a zápas jsme si sami udělali těžší,“ zdůraznil kouč MFK.

Do utkání bude moci postavit kompletní vítěznou sestavu ze Znojma. Dlouhodobě mu chybí jen Filip Smrčka. Zraněný Jiří Oulehla již začal trénovat, ale do zápasu zřejmě ještě nenaskočí. Právě absence dvou zadáků vede klub k dalšímu doplnění kádru. V pondělí se k mužstvu připojí Oleksandr Pernatskyi s druholigovými zkušenostmi z Prostějova. Jeho první vyškovskou zkouškou bude první kolo domácího poháru MOL Cup ve středu ve Skašticích.