„Už jsem úplně v pořádku, ale zápas prostě nestihnu. S Pepou jsme přípravu důkladně probrali a v zápase budeme v kontaktu. Rychlou spojkou bude na telefonu Rosťa Horáček. Takže pozdravuju všechny vyškovské fandy a spolu s nimi budu klukům držet palce na dálku. A v pondělí už budu i na tréninku,“ ujistil Trousil.

MFK Vyškov

- FC Viktoria Otrokovice



Moravskoslezská liga, 10. kolo, sobota 3. října, 10.15 hod, stadion Za parkem

Tabulka:

2. Vyškov 8 5 2 1 17:9 17

7. Otrokovice 9 5 0 4 17:18 15

Poslední vzájemný zápas (9. srpna 2019):

Otrokovice - Vyškov 0:0

Jestliže by se v soutěži měl vybrat nejnevyzpytatelnější tým, pak by Viktoria byla velmi žhavým kandidátem. Až na výjimky vysoko vyhrává, nebo vysoko prohrává. Jakoby hráči nechtěli remízu a raději to rozjedou vabank.

„Viktorku dobře znám a Honza to má nasledované úplně detailně a něco mně předal, právě to probírám. Hru mají založenou na dobrém defenzivním bloku kolem půlicí čáry a dobrých krajících, kudy umí rychlé brejky. Navíc mají celkem vysoké hráče, takže dávají góly ze standardek. Ale je i pravda, že to něco nebezpečnější jsou doma,“ ujistil Mazura, že na zápas bude stejně kvalitně připravený jako jeho mladší šéf.

Bohužel s mužstvem převzal i početnou marodku. Dlouhodobě chybějí brankář Štěpán Spurný, Tomáš Langer, David Němeček a Jan Krejčí. Tím, že minulý zápas v Olomouci s béčkem Sigmy byl odložený, tak si trest za vyloučení v utkání s Velkým Meziříčím „neodseděl“ stoper Ladislav Hanuš. Na druhou stranu už jsou po lehkých zraněních nebo lehkých nachlazeních v pořádku Pavel Simr, Dan Jambor, Denis Nieslanik, Oleksadr Pernatskyi a Ondřej Vintr. Poprvé by se měl ve Vyškově představit syn bývalého reprezentanta Pavla Hapala Lukáš, který působil v Uničově a Prostějově a domů se vrátil z angažmá ve Švýcarku. Vyloučeno není ani, že se na střídačce neobjeví nová zahraniční posila.

„Okýnek je v sestavě pořád strašně moc, ale myslím si, že to kluci i v toto složení musí zvládnout,“ zdůraznil Mazura.

Pro diváky v této soutěži zatím stále platí návštěvnický limit 1 000. Takže vstup v podstatě omezený není, ale od příštího týdne už zřejmě bude.

„Tisíc diváků k nám asi teď nepřijde, ale je docela možné, že právě tento zápas může být na delší dobu poslední možností vidět fotbal živě. Pak asi budeme jen čekat, jak se situace a případná následná omezení budou vyvíjet,“ zve fanoušky do ochozů sekretář MFK Martin Neubauer.