Na marodce je dokonce i sám trenér Jan Trousil.

„Na začátku týdne jsem měl nějakou virózu s horečkou. Proto jsem se nechal otestovat a teď čekám na výsledky. Takže jsem celý týden u mužstva nebyl. Kdy se připojím, to taky nevím, ale a doufám, že to byla opravdu jen viroza a ne covid,“ popsal Trousil v telefonickém rozhovoru svoji situaci.

Moravskoslezská liga:

FC Sigma Olomouc B - MFK Vyškov

9. kolo, neděle 27. září, 10.15 hodin, Andrův stadion, hřiště č. 2.

Tabulka:

1. Vyškov 8 5 2 1 17:9 17

12. Olomouc B 8 2 4 2 13:13 10

Poslední vzájemný zápas - 22. 9. 2019:

Olomouc B - Vyškov 1:1 (0:1), 85. Grečmal - 17. Matocha.

Pokud hlavní trenér do Olomouce neodjede, je samozřejmě řešení jednoduché. Kormidla se ujmou asistenti Josef Mazura a Rostislav Horáček. Se sestavou to bude mnohem horší.

„Mančaft je, nechci říct, že v dezolátním stavu, ale prakticky je určitě v nejhorším, v jakém to může být. Když to sesumírujeme a sečteme, tak v této chvíli máme všehovšudy nějakých dvanáct hráčů. Problémy jsou největší vzadu. Od brankáře přes obranu a defenzivního záložníka je to úplně jiné, než s čím jsme hráli v generálce a v prvním mistráku. Šest úplně jiných lidí,“ shrnul Trousil.

Netajil ani konkrétní jména. Virózu mají Denis Nieslanik a Oleksandr Pernatskyi. Davidu Němečekovi, Tomáši Langerovi a brankáři Štěpánu Spurnému se obnovila léčená zranění. Pavel Simr má ze středečního tréninku potíže s kotníkem, takže nad ním otazník. Zápas s Dolním Benešovem pro červenou kartu nedohrál stoper Ladislav Hanuš a nahradit ho nemůže ani Jan Krejčí, který má dlouhodobé problémy s třísly.

„Situaci musíme brát takovou, jaká je a rozhodně si na to nebudeme ztěžovat. Proto jsme před sezonou přivedli víc hráčů. I když jsme samozřejmě nečekali, že přijde až taková pohroma, musí teď dokázat, a už to i dokazují, že tu jsou oprávněně. Vlastně mě těší, že ten tým, i když hrajeme v tomto složení, je pořád konkurenceschopný. I s těmi, kteří na začátku nebyli v základu. Do Olomouce se pojedeme sportovně porvat, chceme bodovat a zůstat navrchu MSFL. Uvidíme, v jakém stavu přijdou kluci zítra a pozítří na zápas. A také jestli u toho budu i já,“ sdělil trenér Vyškovanů.

Utkání se bude hrát v neděli od 10.15 hodin, tedy téměř přesně rok od minulého vzájemného měření, které v Olomouci skončilo nerozhodně 1:1.