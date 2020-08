O mistrovské body se na vyškovském trávníku hrálo po dlouhých devíti měsících. Domácí hráči jakoby fanouškům chtěli dlouhý půst vynahradit a na soupeře vlétli doslova jako uragán. A tak, jak si představoval jejich trenér Jan Trousil. „Pokusíme se rozhodnout dřív, než ve Znojmě, kde jsme si nedůsledností v dohrávání gólových situací zápas sami udělali těžší,“ upozornil před utkáním.

MFK Vyškov

- FK Dolní Benešov 5:2



Poločas: 1:0. Branky: 44., 58. a 79. Simr, 74. Jaroš, 85. Jambor – 69. a 81. Pecuch. Rozhodčí: Kulička – Páral, Likař. DFA: Bábíček. ŽK: Sedlo – Musila. ČK: 36. Musila. Diváků: 282.

Vyškov: Spurný – Sedlo, Hanuš, J. Krejčí, Němeček – Klesa, Moučka (62. Dittmer), O. Vintr (73. Jaroš), Langer (88. Oulehla), Jambor (88. John) – Simr (79. Nieslanik). Trenér: Jan Trousil.

D. Benešov: Chvěja – Kubík (68. Býma), Romaněnko, Moravec, M. Krejčí - Musila, Pecuch, Karčmár, Blahuta (38. Dolba), Skroch (77. Večerek) – Labuda. Trenér: Marcel Melecký.

Skoro celý první poločas se ale Znojmo opakovalo. Už v první minutě zleva nebezpečně hlavičkoval David Němeček, chvíli nato zprava Pavel Simr. V páté minutě pálil z pozice v soupeřově velkém vápně těsně vedle Ondřej Vintr a po chybě hostujícího Adama Karčmára se nepodařilo dohrát gólovou akci Martinu Sedlovi. Impozantní začátek kýžený gólový efekt nepřinesl.

Navíc hostům se postupně podařilo vytáhnout hru ze svého pokutového území a největší tlak domácích otupit. Do vyložené šance se Vyškované nedostali ani když po druhém žlutém faulu a červené kartě musel nuceně opustit hřiště Martin Musila. Naštěstí se minutu před přestávkou jasně ukázalo, proč vyškovský kouč přivedl kanonýra Simra. Při trestném kopu z levé strany mu stačilo minimum volnosti, aby Němečkův centr hlavou zamířil přesně k tyči.

„V úvodu jsme byli dominantní, měli jsme šance. Bohužel jsme je neproměnili. Potom se Benešov osmělil, vytáhl víc hráčů nahoru, do naší rozehrávky chodilo až pět hráčů a hra se rozkouskovala. Pomohlo nám to vyloučení, které jsme hned potrestali,“ konstatoval Trousil.

Úvod druhého poločasu se podobal začátku utkání. Dvakrát šel sám na branku Simr, jednou Vintr, ale stav byl stále jen 1:0. Takže odpovědnost na sebe vzal kapitán mužstva Michal Klesa. V 58. minutě se proháčkoval benešovskou defenzívou a Simrovi předložil na malé vápno míč, který prostě nešlo poslat jinam, než do sítě.

Proti oslabenému soupeři mělo být rozhodnuto. Jenže benešovští potvrdili další předzápasová slova vyškovského trenéra, když tvrdil, že se snaží hrát fotbal, tvořit, a že jejich postavení v tabulce neodpovídá, jejich výkonům. Ještě na své polovině obrali hosté o míč Ondřeje Vintra a rychlý brejk parádní střelou do šibenice zakončil Martin Pecuch.

„Druhá půlka už byla tak, jak jsme si představovali. Měli jsme moc šancí a mohli jsme ten zápas rozhodnout dřív. Jenže, když jsme dali uklidňující druhý gól, přišla jakási bohorovnost, sebepřesvědčení, že se nemůže nic stát. Jenže stalo se a po našich chybách jsme dostali kontaktní gól. Naštěstí jsme velmi brzy zareagovali a vstřelili další dva hezké góly,“ popsal Trousil „drobnou“ komplikaci v cestě za vítězstvím.

Na třetí brance měl sám velký podíl. Jeho autor Karel Jaroš se trefil minutu poté, co ho trenér poslal na hřiště místo Ondřeje Vintra. Dvacetiletý vytáhlý ofenzivní záložník se s míčem odvážně vrhl mezi benešovské stopery a obstřelil brankáře Filipa Chvěju. Ten si na míč sice sáhl, ale v cestě do sítě mu nezabránil.

„Je to můj třetí gól v Moravskoslezské lize a asi byl i dost důležitý. Po něm už bylo asi jasné, že vyhrajeme. Trenér mě říkal, že tam jdu dát gól a jsem rád, že se mně to podařilo. Povedly se mně dvě přihrávky, tím jsem se chytil a pak už jsem si věřil. Viděl jsem tam Džamba (Dan Jambor, pozn. red.) a chtěl jsem, aby mě to vrátil. A on to udělal přesně tak, jak jsem chtěl. Podařilo se mně brankáře obstřelit a padlo to tam. Že to bylo po minutě na hřišti? To mě nepřekvapuje, jeden z těch dvou prvních gólů byl přesně takový,“ radoval se po utkání jediný „čistý“ vyškovský odchovanec.

Hosté pak v závěru opět ukázali, že umí hrát i dopředu. Pecuchova střela z dvaceti metrů byla zase výstavní a brankář Štěpán Spurný na ni prostě neměl nárok. Na druhé straně pak po kličce dovnitř podobnou ranou ke vzdálenější tyči stanovil Jambor konečný výsledek 5:2.

„Dostat pět gólů je hrozné, ze začátku to nevypadalo tak špatně. Bohužel si necháme vyhodit hráče a Vyškov je dost kvalitní mužstvo, aby takové oslabení dokázal využít. Pak jsme se sice dostali zpět do hry na stav 2:1, jenže děláme takové hrubky, že se vlastně porážíme sami. Situace je u nás složitá. Odešli nám hráči, někteří jsou zranění. Museli jsme trochu přeházet sestavu, ale moc nám to nefunguje, zejména v obraně a v záloze. Takže to lepíme, jak se dá, a když si to ještě pokazíme takovým vyloučením, není divu, že se z toho nemůžeme nějak dostat,“ komentoval dění na trávníku trenér hostů Marcel Melecký.

Ani druhý gól na 4:2 už hosty nedokázal nakopnout k možnému zvratu v utkání. Oslabení jim evidentně odčerpalo mnoho sil. Klidný závěr zápasu pak zakončil pro ofsajd neuznaný gól Jiřího Oulehly.

„V závěru soupeř odpadl a my jsme chodili do otevřené obrany. Vítězství beru, ale nejsem spokojený s tím, že díky nedůrazu ve středu hřiště si od mužstva, které hraje v deseti, necháme dát dva góly,“ dodal k hodnocení Trousil.